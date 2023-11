Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (1)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira (1) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Marcos acerta um soco em Vanderlei.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira

Marcos acerta um soco em Vanderlei. Para se vingar de Marcos, ele faz sociedade com Donato nos barcos. Garnizé paquera Manoela e Zé Pedro sente ciúmes. Virgílio deixa um maiô igual ao que Ruth usava no dia do acidente na gaveta dela para afrontá-la. Alaor inventa que anda nu dentro de casa e assusta a empregada.

Depois, ele diz a Malu que não sabe por que a moça foi embora. Em outra provocação, Virgilio põe um copo de uísque ao lado da cama de Ruth. Aconselhada por Clarita, ela decide desafiá-lo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.