Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (8)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira (8) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Algum Lugar Especial'. Nesse capítulo, Marcos se apresenta a Fred como marido de Raquel, deixando o rapaz atônito.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira

Marcos se apresenta a Fred como marido de Raquel, deixando o rapaz atônito. Edwiges termina tudo com Cláudio. Estela entrega o carro para a quermesse e combina com Vidinha e Dóris sortear o número de Padre Pedro. Shirley avisa sua patroa que não vai á quermesse porque Caetano viajou.

Rosinha e Caetano se preparam para a festa. Santana não se conforma em não poder ir, a pedido de Helena. Marcos se muda para a casa de Raquel, avisa que vai á quermesse, deixando-a sem ação. Começa a festa na escola. Edwiges, muito triste, vê Gracinha e Cláudio.

César chega com Luciana e cruza o olhar com Helena. Cláudio abraça Edwiges. Estela manda Padre Pedro não perder o número para o sorteio. Diogo fica surpreso ao ver Luciana e César juntos. Dóris troca todos os tickets da urna do sorteio por outros com o número do padre.

Todos se divertem na pista de dança. César garante a Helena que gosta muito de Luciana. Helena demonstra estar sofrendo muito. Ele acusa-a de tê-lo enganado duas vezes e sai sem responder se ainda gosta um pouco dela.

