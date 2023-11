Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (7)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira (7) vai ao ar às 16:55, após 'Sessão da Tarde - A Era Do Gelo'. Nesse capítulo, Leopoldo e Flora ficam comovidos e tristes com a atitude de Carlão.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira

Leopoldo e Flora ficam comovidos e tristes com a atitude de Carlão. Irene chora. Dóris arruma a sua mala. Hilda comenta que Téo voltou para a casa de Lorena muito tenso, deixando Luciana preocupada. Helena avisa que está cheia de Luciana e que na sua casa ela não entra mais sem avisar. Téo repreende Luciana por ter levado Lucas ao hospital sem consultar Helena. Luciana se ressente, mas prefere não estressar mais o pai.

Téo pensa nas palavras de Helena sobre o seu novo amor. Irene explode e tenta impedir que a filha saia de casa. Carlão quase se atraca com a mulher, que ameaça sair também. Os dois discutem aos berros. Carlão avisa que quem vai embora é ele. Flora começa a passar mal. O médico garante que Flora vai ficar bem. Carlinhos tenta animar os avós, em vão. Irene reclama do comportamento de Dóris, que afirma ter direito de não gostar de morar com os avós.

Leopoldo fala para Dóris que ele e Flora não querem que ela vá embora. Zilda refaz a cama de Dóris, com má vontade. Alzira percebe que Padre Pedro está inquieto e adivinha que o problema é Estela. Flora afirma para Leopoldo que eles têm que sair daquela casa. Carlão garante a Flora que vai dar um jeito em Dóris. Heloísa e Sérgio se amam. Helena lembra do que Santana lhe falou sobre o teste de DNA.

Ana avisa a Edwiges que no amor é preciso se arriscar. Argemiro aconselha Oswaldo a deixar que Paulinha procure a mãe. Heloisa avisa a Sérgio que tem um assunto para conversar com ele, mas não diz o que é.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:55, na Rede Globo.