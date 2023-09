Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (5)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira (5) vai ao ar às 16:55, após 'Sessão da Tarde - No Olho do Tornado'. Nesse capítulo, Lucas pede que Fernanda leve Salete um dia no hotel para os dois brincarem.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira

Lucas pede que Fernanda leve Salete um dia no hotel para os dois brincarem. Fernanda se despede com um longo abraço em Lucas. Alzira explica que o proprietário colocou à venda a chácara em que Padre Pedro mora e faz seus trabalhos sociais.

Estela garante que vai ajudá-los, mas Alzira pede sigilo. Várias mulheres dão seus depoimentos no MADA. Heloísa conta ao grupo que é estéril por opção e teme a reação de Sérgio o dia em que ele souber. Dóris comenta com a família que Estela comprou a chácara.

Alzira garante a Padre Pedro que está rezando para que tudo se resolva. Marcos chega com um presente para Raquel, que o manda sumir de sua vida. Ela se tranca no banheiro e ele esmurra a porta. Expedito garante a Lorena que, com o tempo, Ana vai aceitar a sua nova vida.

Helena aconselha a irmã a contar a verdade para Sérgio. Rafaela recebe Clara, toda feliz. Silvia pede que Caetano a leve onde levaria qualquer mulher.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:55, na Rede Globo.