Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (29)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira (29) vai ao ar às 16:55, após 'Sessão da Tarde - Need For Speed: O Filme'. Nesse capítulo, Helena fecha a porta para que ela e César conversem com calma.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira

Helena fecha a porta para que ela e César conversem com calma. Raquel pede que Fred se afaste dela. Paulinha garante a Marcinha que viu os dois se beijando. César explica que passou para pedir desculpas, pois não foi muito gentil na véspera e pergunta quem era o rapaz que bateu no vidro do carro. Helena comenta que Diogo já foi namorado de Luciana. Luciana e Pérola caminham na praia. Pérola vai fazer ginástica com Flora e Leopoldo na areia. Diogo senta-se ao lado de Luciana em um banco na praia. Ela banca a natural e demonstra estar feliz.

Ele diz que brigou com Marina e que se encontrou com César, sem dar maiores detalhes. Helena pede uma carona até a clínica para César. Lobato promete a Santana que vai falar com Helena e que os professores estão dispostos a se responsabilizar por ela. Ela responde ironicamente que não está bebendo mais, sente raiva de si mesma e chora. Marcos levanta a voz para Fred. Raquel pede que ele pare de atrapalhar a sua aula. Marcos avisa que vai ser mais enérgico e que eles precisam ter mais uma conversa séria.

Diogo se recusa a dar satisfações para Marina. Ela garante que não vai mendigar amor e acusa-o de se interessar por tudo, menos por ela. Ele jura que, se ela insistir nas cobranças, ele vai embora para sempre. César estaciona ao lado do carro de Helena, que ficou na clínica, e brinca que ela não precisava ter mentido. Ela reconhece que bancou a boba, mas garante que não vai desistir dele. Pérola e Luciana tomam café da manhã com Téo. Fernanda vai ao hotel. Sílvia fica contente ao saber que Afrânio vai ficar fora mais um final de semana e deixa Caetano de sobreaviso.

Téo apresenta Fernanda para Luciana e Pérola. As duas comentam que já sabem de tudo. Heloísa confessa para Helena que não pode ter filhos, porque fez uma laqueadura logo depois de se casar porque não podia tomar pílula e não queria pedir ao marido que usasse preservativo. Helena recrimina a atitude, mas acaba abraçando a irmã. A porta se abre e é Sérgio que chega com um ramo de flores.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:55, na Rede Globo.