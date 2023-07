Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (25)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira (25) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Mentes Sombrias'. Nesse capítulo, Quase rindo, César acusa-a de estar sendo pretensiosa.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira

Quase rindo, César acusa-a de estar sendo pretensiosa. Ele ameaça chamar Luciana para que Helena conte tudo sobre o passado. Miguel brinca com Luciana sobre o seu relacionamento com César. Heloisa se decepciona com o cartão seco que recebe do marido e desconta em Irene, que entregou-o. César acusa Helena de agir de maneira leviana e desonesta. Ela ameaça dar-lhe uma bofetada. César insiste que estava casado quando ela reapareceu em sua vida, ele se separou, mas ela trocou-o por outro, sem dar satisfação. Rosinha reclama de Caetano, que vive chegando tarde em casa. Sílvia se abala ao cruzar olhares com Caetano. Paulinha pega, sem querer, o copo de Santana, e alardeia que tem álcool. Helena, com a cumplicidade de Ana, salva a situação, mas repreende seriamente Santana. César insiste em jantar novamente com Luciana. Raquel se assusta ao ouvir em seu celular a música que o ex-marido colocava cada vez que a agredia. Edwiges não pode sair com Cláudio e Gracinha topa pular de asa delta. Rodrigo convence Edwiges a ir encontrar o namorado. Ela reage ao ver Cláudio e Gracinha juntos.

Cláudio aproxima-se sorridente. Edwiges faz uma cena de ciúmes e vai embora. Paulinha reclama da pobreza do pai e Helena aconselha-a dar valor a Oswaldo. Marta e Sílvia comentam sobre o perigo de Gracinha se envolver com Cláudio. Sílvia conta sobre Caetano, o namorado bonitão de Shirley, que disse ser separado da mulher. Tereza tenta pedir desculpas para Luciana, que corta a conversa. Marcinha pergunta se Helena ficou com a foto do pai, mas ela nega. Quando a aluna sai, pica a foto. Santana promete à Helena que vai superar a fase difícil. César pergunta por Luciana e Tereza conta que ela foi para casa, um pouco indisposta. Téo conversa com a filha sobre César. Edwiges confessa para Clara que está morta de vergonha porque fez uma cena. Lorena faz planos para viajar com Expedito. Téo entrega para Lucas o desenho que Salete mandou. Luciana abre a porta e dá de cara com César, com flores na mão. César mostra-se sedutor e Luciana, embaraçada. Helena fica com muita raiva quando Lucas mostra o desenho de Salete, comentando que são ele, Téo, Fernanda e a menina.

César e Luciana se beijam ardentemente. Marta insiste que Cláudio deve se envolver com alguém de seu meio e não com Gracinha ou Edwiges. Tereza flagra César e Luciana, mas avisa que já está saindo para viajar. Cláudio garante a Edwiges que jamais teve algo com Gracinha, reafirma o seu amor por ela e os dois fazem as pazes. Helena ameaça estipular judicialmente horários para que Téo veja o filho e procurar Fernanda, e ainda insiste que eles devem contar para Lucas que ele é adotado. Helena aconselha Oswaldo a usar a sua autoridade de pai com Paulinha, que ouve tudo atrás da porta. Hilda briga com a filha por estar trancada no quarto com o namorado. Sílvia se preocupa ao ver Marina reclamando com Diogo que ele não chega mais cedo em casa. Heloísa fica furiosa porque Sérgio ligou exatamente na hora em que ela estava na rua. Helena pára na porta do prédio de Fernanda. Helena decide entrar. Salete puxa Helena carinhosamente pela mão para dentro de sua casa. Lorena sugere que Oswaldo construa um quarto para Paulinha em cima da casa de Ana. Ela reage prontamente deixando claro que ali será feito um quarto para Expedito.

Helena se enternece com Salete, que confidencia gostar muito de Téo, e entrega o desenho que Lucas fez. Ana confessa não aceitar bem a relação de Lorena com o filho. Lorena pede que ela deixe de lado os preconceitos e pense na felicidade dele. Rafael se irrita porque Lorena vai viajar com Expedito. Fernanda reage mal ao saber da visita de Helena. Marina fica furiosa porque Diogo não atende ao seu telefonema. Sílvia faz perguntas a Shirley sobre Caetano. Téo recrimina Helena por ter ido à casa de Fernanda. Helena avisa que ele vai precisar ligar e marcar hora para visitar o filho. Marina amolece ao ver que Diogo está mesmo trabalhando. Dóris vibra, quando Miguel telefona. Leandro mostra-se completamente contra jovens que levam os namorados para dormir em casa. Luciana se prepara para uma cirurgia, mas Laura a avisa que será a assistente. César percebe na sala de cirurgia que é Laura e não Luciana que está ao seu lado.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.