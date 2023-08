Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (22)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira (22) vai ao ar às 16:55, após 'Sessão da Tarde - Rosa Amarela'. Nesse capítulo, Fernanda quer saber quando vai começar e quanto vai ganhar.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira

Fernanda quer saber quando vai começar e quanto vai ganhar. Téo pede que ela vá para embora. Rafael suplica que os dois não façam escândalo, subam até o escritório e alerta Alcides a manter a boca calada. César convida Helena a entrar. Ela implora que ele a ouça, pois precisa falar sobre os dois.

Luciana entra, interrompendo a conversa. Raquel fica tensa quando Fred emparelha com ela, que anda de bicicleta. Ele conta que foi comprar um remédio para a mãe e ela despacha-o rapidamente. Marcinha passa de carro e vê os dois juntos.

Helena mostra-se confusa e chega trombar com Laura, derrubando todos os papéis que ela carrega.

Marcos avisa Raquel que vai machucar Fred se ela ficar se encontrando com ele. Luciana comenta com César que Helena, se não se cuidar, vai acabar também no hospital. Lorena garante a Expedito que estará todo tempo ao seu lado torcendo. Fernanda insiste em trabalhar no hotel.

Téo bate pé que não. Fernanda avisa que vai partir para a guerra: provar que Lucas é seu filho e tirá-lo de Helena.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:55, na Rede Globo.