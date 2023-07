Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (18)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira (18) vai ao ar às 16:55, após 'Sessão da Tarde - A Última Música'. Nesse capítulo, Dóris foge de Carlão, que a persegue com o cinto na mão.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira

Dóris foge de Carlão, que a persegue com o cinto na mão. Margareth insiste em conhecer o apartamento de Rafaela. Raquel ouve comentários sobre o seu medo dos telefonemas. Carlão segura a filha, dá-lhe lambadas e manda que ela chore, já que tem feito os avós chorarem. Dóris jura que jamais vai perdoar o pai. Santana coloca bebida no seu cafezinho. Margareth avisa que a mesada, o cartão de crédito e a conta bancária da filha serão cortados se ela não voltar para casa. Helena recrimina Santana por ter dormido no banheiro na véspera, ter deixado a turma esperando e por estar bebendo no colégio.

Clara mostra-se indecisa. Lorena sugere a Téo que conte tudo sobre o passado para Helena. Lorena provoca Leila, que se sente humilhada. Carlota garante que Expedito tem futuro como modelo. Raquel confidencia a Helena que fugiu de um homem que era violento e que ela nunca teve coragem de denunciar. Marina perde o bebê e chora abraçada com Sílvia. Diogo entra no quarto da mulher com flores na mão. Ele dá um beijo nela, que chora. Sílvia profetiza que o casamento da filha vai acabar. Diogo garante a Marina que a ama e não vai deixá-la.

Marcinha pede que Raquel coloque-a no mesmo time de Fred. Rodrigo fica olhando Clara jogar vôlei na água. Lorena consola o filho. Rafaela repara os olhares de Rodrigo. Edwiges demonstra um leve ciúme de Gracinha. Marcondes avisa que Marina poderá engravidar outras vezes. Estela indica fotógrafos para o book de Expedito. Dóris sente o corpo dolorido pela surra, mas não comenta com ninguém. César procura por Luciana, mas não a encontra. Helena se perturba ao conversar com Lorena ao telefone e saber que ela está ao lado de César.

Sônia assiste ao ensaio de Téo. Dóris se deslumbra no shopping com Estela, que acaba comprando um vestido para a assistente. Irene e Carlão lamentam a falta de dinheiro. Helena conversa com Téo sobre pequenos problemas de atenção de Lucas na escola e acha que é hora de revelar a verdade para o menino. Téo discorda, argumentando que não é o momento. Luciana chega para o plantão e vai ao quarto de Marina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:55, na Rede Globo.