Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (15)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira (15) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou'. Nesse capítulo, Téo e Alcides contêm Heloísa.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira

Téo e Alcides contêm Heloísa. Rafael leva Sérgio para a clínica, pois ele está sangrando muito. Sérgio manda que Heloísa não apareça mais na sua frente. Todos os funcionários do hotel ficam pasmos com a atitude de Heloísa. Hilda tenta conversar com Heloísa, mas ela se desvencilha e vai embora sozinha. Hilda vai atrás. Paulinha garante a Edwiges que é muito difícil para ela não ter conhecido sua mãe. Edwiges sugere que Paulinha tente encontrá-la. Rafael revela a Helena o que Heloísa fez com Sérgio. Marcos não gosta que Raquel vá sozinha na festa de Adelaide e é grosso com ela e com Yvone. Raquel concorda em deixar que Marcos a leve e busque na festa. Heloísa vaga pelas ruas sozinha, pensando em Sérgio, triste. Luciana dá pontos no braço de Sérgio e faz os curativos.

Sérgio pede que Helena mantenha Heloísa longe dele. Hilda se preocupa, pois ninguém consegue encontrar Heloísa. Lorena tenta acalmá-la. Helena encontra com César na clínica. César fala com Sérgio sobre confiança no casal, dando indiretas para Helena. Carlinhos comenta com os avós a criação do Disque Idoso. Vidinha afirma para Dóris que vai poder cuidar melhor de Sérgio se Heloísa sumir. Afrânio avisa a Cristina que terá que ir para Santiago se encontrar com Diogo. Clara vai até o apartamento de Rafaela, para grande felicidade dela. Marcos aparece na festa de Adelaide levando um champanhe, deixando Raquel com ódio. Santana mal se controla ao ver o champanhe. Rafaela e Clara conversam. Marina pede para ir com o pai. Cláudio convida Edwiges para sair, mas ela recusa.

Argemiro manda Edwiges tomar cuidado para não desperdiçar um rapaz que gosta dele. Marcos e Raquel discutem. Yvone ouve Raquel gritando e se desespera por não poder fazer nada. Heloísa relembra bons momentos com Sérgio. Gracinha consola Cláudio, que chegou chateado de seu encontro com Edwiges. Heloísa vai a uma reunião do grupo MADA. Heloísa confessa que tentou machucar seu marido e pede ajuda, chorando muito. As outras mulheres lhe prestam solidariedade. Sérgio confessa a Helena que gosta de Heloísa, mas não acredita que o casamento deles tenha solução. Helena e Hilda e Sérgio ficam na casa de Lorena esperando que Heloísa apareça. Regina, a coordenadora do grupo MADA, explica a Heloísa que ela não deve lutar para recuperar seu marido, mas sim sua integridade.

Santana esconde a garrafa de champanhe com um resto da bebida dentro. Rafael afirma que Heloísa é descontrolada, mas Téo garante que Sérgio gosta dela. Silvia pede que Caetano a leve para sair um dia, só eles dois. Marina garante a Diogo que está morrendo de saudades. Silvia aconselha Afrânio a ficar mais tempo no Chile para resolver todos os negócios. Heloísa encontra sua amiga Adriana, que percebe que ela está triste e a convida para ir até sua casa. Santana bebe o resto da garrafa de champanhe escondida. Adriana garante a Heloísa que se reaproximou do marido quando ficou grávida. Raquel mostra a Yvone que Marcos bateu nela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.