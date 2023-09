Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira (12) vai ao ar às 16:55, após 'Sessão da Tarde - Um Casal Inseparável'. Nesse capítulo, Marcos jura que ama Raquel.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira

Marcos jura que ama Raquel. Ela se prepara para atirar. Ele promete que nunca mais vai à escola, que não ameaçará mais Fred, mas que no final do ano ela deve largar a escola e viver só para os dois. Raquel jura que não pretende abandonar o que lhe dá felicidade por alguém que só a maltrata. Gracinha manda que Cláudio não se preocupe: se estiver grávida, vai sumir e criar o seu filho sozinha.

Ele fica arrasado, com lágrimas nos olhos. Edwiges confessa para a mãe que já está preparada para ser de Cláudio. Lorena recebe os amigos em uma festa em sua casa. Marcos joga um travesseiro na arma, que dispara acima de sua cabeça. Raquel atira mais uma vez e a bala passa perto de Marcos. Ele parte para cima dela, que bate nele com um castiçal e depois sai correndo para a rua, junto com a empregada.

Marcos sorri para os vizinhos, brinca que a mulher é ciumenta, mas demonstra todo seu ódio sozinho em casa. Raquel chora convulsivamente, sendo amparada por Yvone. Sílvia combina futuros encontros com Caetano. Shirley confessa que sonhou que estava se casando e gostaria que os patrões fossem os padrinhos.

Marcos tira as balas da parede, pega a arma com um lenço, guarda tudo na gaveta, se arruma e sai.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:55, na Rede Globo.