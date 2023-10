Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (10)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira (10) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Somos Marshall'. Nesse capítulo, Laura fica chocada, surpresa e indignada com o que vê.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira

Laura fica chocada, surpresa e indignada com o que vê. Ela sai levando os dois envelopes e copia as fotos. Heloísa reclama com Lorena que Vidinha está dando em cima de Sérgio e manda que ela interfira. Lorena manda que ela baixe o tom de voz, afirma que Sérgio tem a sua parcela de culpa e aconselha que Heloísa pare de se comportar como adolescente. Lorena ainda garante que vai pedir à filha para se afastar do casal. Laura recoloca o envelope com as fotos no banco do carro e, em sua sala, olha de novo para as cópias, com um sorriso nos lábios. Fernanda observa o ensaio de Téo, que pergunta sobre Salete.

Rafael comenta com Téo que Lorena quer conversar com ele sobre Vidinha e que está culpando-o por não dar atenção aos filhos. Diogo estranha quando Expedito comenta que vai se encontrar com Marina. Lorena aclara que ele só vai ver as fotos que Marina tirou, mas fica preocupada. Ana comenta que Paulinha talvez sinta falta da mãe. Santana concorda que ela talvez agrida porque se sente rejeitada. Rodrigo marca mais uma reunião em sua casa. Rafaela prefere não ir à reunião. Lorena manda Vidinha parar de se iludir com Sérgio. Vidinha confessa que gosta de Sérgio, mas que ele não a vê como mulher.

Carlão leva Flora e Leopoldo para visitar os amigos no Retiro dos Artistas. Dóris pede aumento e garante a Estela que é movida a dinheiro. Helena insiste com Raquel que Fred gosta dela. Oswaldo sente muitas dores, mas Paulinha se recusa a passar a noite com ele, a pedido de Ana. Raquel pede a Fred que eles só conversem em aula. Expedito adora as fotos de Marina que o convida para uma comemoração no Nick Bar. Flora e Leopoldo se divertem com os amigos, mas Carlão insiste que eles devem morar em sua casa. Leonora briga com Marcelo, pai de Fred, que insiste em insinuar que o filho é esquisito.

Marcelo convida os dois para sair à noite e Leonora sugere ir ao Nick Bar. Lucas pede para Helena levar Salete para viajar com eles no final do ano. César convida Helena a passar na clínica no dia seguinte. Téo insiste que Helena almoce com ele. Fernanda se irrita porque Inês fez uma cópia da chave de sua casa. Hilda pede que Helena vá com ela pegar o exame. Fred deixa o copo cair das mãos ao ver Raquel se dirigir à mesa de Marcos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.