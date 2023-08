Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (1)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira (1) vai ao ar às 16:55, após 'Sessão da Tarde - Miss Simpatia'. Nesse capítulo, César, Luciana e Laura são obrigados a sentar à mesma mesa, na hora do almoço.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira

César, Luciana e Laura são obrigados a sentar à mesma mesa, na hora do almoço. A diretora do colégio de Lucas conversa com Téo e Helena sobre alguns problemas que ele vem apresentando. César convida Luciana para passar um final de semana fora. Leopoldo consola a neta, que chora a perda do emprego. Margareth aguarda Lorena. Raquel vê o carro do ex-marido parado em frente à escola. Luciana pede conselhos à Helena: deve ou não aceitar o convite de César? Helena pondera que Luciana não deve ir para a cama sem amor. Luigi percebe a apreensão de Raquel. Lorena garante a Margareth que vai apurar suas denúncias. Heloisa faz cara feia ao ver Sérgio conversando com Vidinha, o que o deixa muito irritado. Dóris pede uma segunda chance e é readmitida no emprego. Lorena ouve Ana desabafar com Expedito que não aceita mesmo a relação dos dois, pois acha que ela está sugando a juventude dele. Diogo garante a Marina que não pode viajar e ela se queixa de falta de atenção. Luciana aceita o convite de César.

Lorena tem uma conversa dura com Santana, mandando que ela se trate e avisando que ela está suspensa por um mês. Cláudio ri dos ciúmes de Edwiges. Tereza confessa a Miguel que qualquer um gostaria de estar no lugar de Luciana. Raquel tenta relaxar, mas não consegue. Luciana concorda que Tereza continue morando com ela. Paulinha olha o pai com desprezo quando ele conta que comprou coisas novas para o seu quarto. Hilda reclama com Elisa por ela estar chegando muito tarde, o que vem preocupando Leandro. Rodrigo, Diogo e Cláudio conversam sobre mulheres e a nova sociedade. Paulinha chora, triste e humilhada, ao ver o novo quarto. Heloisa e Leila vão ao MADA – Mulheres que Amam Demais. Heloisa se comove ao ouvir o depoimento de uma mulher que ama demais, mas depois sente um desconforto e acaba caindo fora da reunião. Oswaldo avisa à filha que ela vai ter que se mudar logo. Santana manda o porteiro comprar uma garrafa de conhaque, mas Adelaide descobre a garrafa no armário e joga fora.

Leopoldo se diverte com os passos que Carlinhos tenta lhe ensinar. Téo vai jantar na casa de Fernanda e Salete lhe conta que no seu sonho, um anjo apareceu para dizer que ele iria se casar com sua mãe. Lobato, Lacerda e Luigi visitam Santana. Helena e Hilda ficam felizes porque Heloisa pensa em voltar às reuniões do MADA. Raquel vê um vídeo de suspense com Fred e se assusta quando o telefone toca. Santana não encontra a garrafa, bebe perfume diluído em água com açúcar e chora com pena de si mesma. Téo janta com Helena e Lucas. Luciana aguarda impaciente um telefonema de César. Paulinha bate na casa de Marcinha e pede para dormir lá. Téo convida Helena para tomar um vinho, brinda, coloca uma bela música, cheio de segundas intenções. Helena tenta cortar o clima com Téo. Paulinha confessa que entrou em crise ao ver seu quarto. César e o filho conversa, amistosamente, sobre os planos de trabalho de Rodrigo. Téo abraça Helena, ela tenta resistir, mas os dois acabam indo pra cama.

Marcinha avisa Oswaldo que Paulinha irá dormir em sua casa por uma noite, mas exige que ela fale com o pai. Gracinha e Cláudio conversam e lancham no quarto. Marta decide que das duas uma: ou vai pagar uma nova viagem para Gracinha ou ela deverá dormir nas dependências dos empregados. No Nick Bar, Heloísa comenta sobre o MADA. Aproveitando o ensejo, Sérgio dá sua opinião: ela realmente deve frequentar um grupo de apoio ou fazer uma terapia. Heloísa reage com um discurso raivoso e enciumado. Sérgio então se levanta, vai embora e pega o carro. Heloísa se coloca na sua frente e quase é atropelada. Desesperada, corre pra casa de Helena acordando a todos, acusando Sérgio de ter tentado matá-la. Assustado, ele se refugia na casa de Hilda. César combina detalhes da viagem com Luciana. Heloisa se depara com o armário de Sérgio vazio. Raquel pedala e se apavora ao ver que está sendo seguida pelo carro de Marcos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:55, na Rede Globo.