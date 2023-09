Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (8) vai ao ar às 16:45, após 'Sessão da Tarde - MIB - Homens De Preto 3'. Nesse capítulo, Rodrigo convida Vidinha a participar do grupo de teatro.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Rodrigo convida Vidinha a participar do grupo de teatro. Gracinha aparece na loja e pergunta sobre Edwiges. Padre Pedro e Alzira encontram Santana dormindo no banco da igreja, completamente bêbada. Ela acorda e mente que estava com uma horrível dor de cabeça.

O Padre avisa Helena, que manda Lobato buscá-la. Marta comenta com Sílvia que teme que Gracinha esteja armando o golpe da barriga. Silvia fica atenta quando a irmã conta de um casal que está se separando, porque a mulher se apaixonou pelo segurança. Santana garante a Lobato que a batalha já foi ganha, mas pela bebida, e que vai desistir da escola e voltar para o interior.

Ele insiste que os amigos estão do lado dela e os dois saem de mãos dadas da igreja. Rafael repreende Fernanda, que observa escondida Salete almoçando com Téo. Sérgio, Lorena, Expedito, Vidinha sentam-se com Téo. Santana pede que Adelaide deixe-a em paz. Lorena ironiza por encontrar Leila fora de seu posto de trabalho.

Raquel se apavora ao saber que Marcos se feriu na escola e teme por Fred.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:45, na Rede Globo.