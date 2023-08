Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (4)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (4) vai ao ar às 17:00, após 'Sessao Da Tarde - Nanny Mcphee E As Lições Mágicas'. Nesse capítulo, César apresenta a filha à Luciana.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

César apresenta a filha à Luciana. Marcinha avisa que está com pressa e vai dar um beijo em Laura. Luciana comenta que está se sentindo péssima. Laura tenta que Marcinha compreenda a situação. Clara garante a Rafaela que a mãe vai vigiar os seus passos. Paulinha avisa ao pai que vai cair fora o mais rápido possível daquela casa pobre. Marcinha acusa o pai de ter prejudicado Laura e ele avisa que tem direito a se envolver afetivamente com quem quiser. Rodrigo pede que Edwiges ajude-o a organizar o grupo de teatro. Lorena conversa com Helena sobre o estado de Santana e acha que ela não poderá dar aulas tão cedo. Santana tenta resistir, mas acaba pedindo um chope no botequim.

Heloisa vai ao quarto de Sérgio, faz perguntas á arrumadeira e depois acusa Téo de ter insuflado o marido contra ela, só para se vingar. Téo manda que ela se trate. Marina reclama que Diogo está perdendo o romantismo. Duas mãos tampam os olhos de Raquel na sala de professores e, pelo tato, ela descobre que é Marcos. Marcos beija Raquel. Heloisa paga a ascensorista Mirtes para que lhe dê informações. Estela combina uma festa em sua suíte. Margareth pega Clara no colégio. Santana nega que esteja bebendo, mas Helena insiste que ela procure ajuda. Marcos dá uma joia para Raquel e fala dos planos para o futuro. Ela insiste que não vai continuar com a relação, mas ele garante que ela ainda o ama.

Flora e Leopoldo quase são atropelados. Estela acode os dois e Dóris mostra a sua impaciência. Cláudio convida Edwiges para viajar com ele e ela se sente pressionada a dormir com o namorado. Yvone estanca ao ver Marcos e Raquel se beijando. Helena combina jantar com Téo para discutir a situação de Lucas. Mirtes ouve Estela convidando Sergio para a festa. Cláudio se abre com Gracinha. Helena reage ao ver as fotos de Luciana e César. Marcos volta para a casa de Raquel prometendo uma noite maravilhosa. Sergio se diverte na festa de Estela. Heloisa chega. César e Luciana vão ao Nick Bar e veem Helena e Téo. Luciana e César sentam-se com Téo e Helena.

Sérgio fica chateado com a presença de Heloisa na festa. Marcos dispensa Yvone e toma conta da cozinha para preparar o jantar. César e Luciana comentam do final de semana e Helena mostra-se irritada e impaciente. Heloísa faz uma cena de ciúmes, grita que Sérgio é casado. A confusão continua no corredor. Estela sai no tapa com a prima, que a ofende. Sérgio impede Heloisa de entrar em seu quarto e ela é levada embora por Rafael, aos prantos. Marcos deixa claro que tem o controle da situação, mas aceita ir embora.

Que horas começa?

