Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (3)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (3) vai ao ar às 17:15, após 'Sessão da Tarde - Karatê Kid'. Nesse capítulo, Expedito dorme na casa de Marina, com a autorização de Sílvia.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Expedito dorme na casa de Marina, com a autorização de Sílvia. Dóris e Carlinhos discutem e ela ameaça bater nele. Leopoldo tenta separá-los, Dóris empurra-o e ele cai no chão. Flora fica chocada e afirma que a única saída para eles é sair daquela casa. Carlão percebe que Dóris aprontou algo, mas ela disfarça e sai.

Flora garante a Carlão que ela e Leopoldo não querem atrapalhar mais a vida da família. Rodrigo oferece seu apoio a Paulinha, que planeja entrar em contato com a mãe de novo. Lucas e Salete levam flores para Téo na saída do hospital. Ele pergunta por Helena e Luciana deixa claro que a relação entre elas não anda boa e que ela pegou Lucas sem consultá-la.

Rodrigo é frio com Helena, mas garante que deseja que a relação dela com o pai dê certo. Téo é recebido com festa e carinho na casa de Lorena. Heloísa manda Vidinha se afastar de Sérgio e a olha, rancorosa, quando ela faz festinha em um bebê. Lobato promete frequentar os Alcoólicos Anônimos com Santana.

Helena fica furiosa ao saber que Luciana pegou Lucas sem a sua autorização.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.