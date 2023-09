Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (29) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Homem De Ferro'. Nesse capítulo, Hilda pede que Heloisa vá com ela ao médico.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Hilda pede que Heloisa vá com ela ao médico. César observa que Helena não pára de falar. Ela aproxima-se e beija-o. Margareth quase atropela Rafaela de propósito, depois de discutir com Clara. Paulinha debocha da situação e leva uma bofetada de Clara. Rosinha manda-as para a secretaria e decide suspender as duas. Heloísa garante que vai descobrir com quem Sérgio está transando. Raquel pede para Rosinha dizer que ela não está, quando um homem liga. Helena insiste que César almoce e sente-se vitoriosa quando ele desliga o celular.

Diogo tripudia por Luciana não conseguir falar com o namorado. César insiste que é difícil perdoar uma traição, irritando Helena. Acusa-a de estar querendo que ele traia Luciana. Helena jura que sempre o amou e que tem certeza que ele a ama também. Ele garante que prefere morrer a voltar para ela e vai embora. Ela impede que ele saia com o carro e implora que ele fique mais uma vez com ela, uma só. Ela o beija na cama. César e Helena namoram. Salete fica tensa ao ouvir sirenes da polícia e, como em um transe, sai de casa, pega o elevador e sai na rua.

Wilma impede que ela seja atropelada. Helena garante que ninguém mais vai separá-los. Diogo faz chame para Dirce, que adora. Hilda fica envergonhada quando Heloísa, em seu depoimento, conta que queimou os slides de Vidinha. Hilda não consegue tirar da cabeça o depoimento de uma mulher que fez mastectomia e se separou do marido. Helena manda César esquecer a reunião e puxa-o novamente para a cama. Inês acha que Salete é mimada e devia apanhar. Clara recusa ir á consulta com o psicanalista que Margareth marcou. Padre Pedro admite que pode se apaixonar e abandonar a batina, mas garante que é padre por vocação.

Helena insiste com César que eles não devem revelar que se conheceram no passado. Ele vai embora, apesar da chuva. Dr Raul confirma um nódulo no seio de Hilda e pede exames. Estoura um pneu do carro de César. Raquel recebe flores de Marcos e rasga o cartão. César volta e Helena decide levá-lo para o Rio. Laura vê os dois juntos no estacionamento da clínica.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.