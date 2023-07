Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (28)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (28) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Dora e a Cidade Perdida'. Nesse capítulo, Luciana fica indignada quando Laura põe em dúvida seu amor por César.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Luciana fica indignada quando Laura põe em dúvida seu amor por César. Ressentida pelo abandono, Laura ainda insiste em dizer que ela também será trocada por outra. O toque da campainha assusta Raquel, mas quem chega é Fred. Rodrigo pega no pé de Laura. Estela pergunta ao Padre Pedro se ele já se apaixonou e para sua surpresa ouve um sim. Edwiges e Cláudio namoram na piscina, enquanto Celeste comenta com o marido que Gracinha é quem deveria estar com Cláudio. Gracinha faz um trocadilho com o nome de Edwiges, chamando-a de virgem. Edwiges desabafa com a mãe, pois acha que não tem condições de competir com Gracinha, por não transar com Cláudio.

Sílvia fica presa no elevador com Caetano e quase passa mal. Leila aconselha Heloisa a ir ao grupo de apoio MADA – Mulheres que Amam Demais. César concorda em dar dinheiro para Rodrigo entrar na sociedade com Cláudio e Diogo. Heloísa vai até a porta do MADA. Chegando lá, encontra uma amiga grávida na rua, finge que seu casamento vai muito bem e vai embora. Yvone e Raquel descobrem que o carro não está mais estacionado. Ao ver Sérgio, Heloisa entra no chuveiro, de roupa e tudo. – Heloísa e Sérgio transam. Carlinhos comenta que Leopoldo vai dar uma palestra no colégio e Dóris debocha do avô.

Paulinha observa com raiva a chegada do material de construção. Raquel e Yvone entram em pânico no supermercado, ao se sentirem observadas. Heloísa disfarça o incômodo quando Sérgio fala de filhos. Clara se aborrece muito quando seu cartão de crédito é rejeitado em uma loja, sua mãe não atende aos seus telefonemas e o porteiro avisa que ela não pode entrar na casa dos pais. César, Luciana e Laura ficam juntos em um elevador e se tratam formalmente. Numa reunião na casa de Heloísa, Téo adora o livro que Sérgio lhe dá de presente; Leandro deixa claro que a sua filha jamais vai levar seu namorado para dormir em casa e Hilda comenta que Helena só pensa em César.

Marcinha entrega uma cópia da foto para o pai e ele insiste que Helena deve ter ficado com a original. Margareth vê Santana bebendo no banheiro do colégio. Dóris pega o carro de Estela sem avisar. Margareth surpreende Helena ao acusar o colégio pelos problemas de Clara e cita que eles aceitam até uma professora alcoólatra. Dóris bate com o carro de Estela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.