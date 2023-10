Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (27)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (27) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - No Olho Do Tornado'. Nesse capítulo, Salete conta que sua mãe morreu e que agora ela não tem mais ninguém.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Salete conta que sua mãe morreu e que agora ela não tem mais ninguém. Lucas abraça Salete e garante que ela tem a ele. Inês reclama com Wilma da falta de dinheiro, quer saber do dinheiro no banco e garante que Salete não vai ficar no bem bom e ela sem nada. Wilma confidencia a Natália que tem uma conta conjunta com Fernanda. Carlão e Irene voltam de São Paulo. Estela desfila os vestidos para Alzira e Padre Pedro, que engole em seco. O médico reafirma a necessidade da cirurgia para Hilda e avisa Leandro que o amor do cônjuge é muito importante. Helena fica com raiva ao se dar conta que toda a família de Téo sabia da mentira. Onofre apóia César ao saber de todo o ocorrido com Laura. Luciana abraça o pai, feliz por vê-lo recuperado. Wilma pega Salete. Lucas se chateia com a mãe porque deseja ir ao cemitério e garante que gostava muito de Fernanda. Téo chora ao saber da morte de Fernanda. No velório, todos se comovem quando Salete beija a mãe. Helena chega com Lucas no cemitério. Ele se desprende da mãe e dá a mão a Salete. Os dois seguem à frente do cortejo. Rafael conversa com Helena e garante que Téo procurava Fernanda somente quando brigava com ela. Téo se lembra que havia prometido a Salete que nada de mal ocorreria à sua mãe e chora, Luciana o acalma e promete dar uma passada na casa de Salete. Fotógrafos registram quando Lucas e Salete jogam juntos uma flor no túmulo de Fernanda. Rosinha ironiza sobre a moderna educação da escola, que facilita até romance de professora com aluno.

Inês constrange Wilma ao pressionar Helena para saber quando Téo sairá do hospital. E ainda deixa claro que era ele quem sustentava a casa e que ela está sem um tostão. Salete insiste em visitar Téo e Helena promete levá-la em um outro dia. Lucas também pressiona para ver o pai, deixando Helena irritada. Gracinha avisa Marta que vai se mudar e ela percebe as chaves do apartamento de Cláudio. Edwiges aceita convite de Cláudio para almoçar. Helena reclama que Pérola não foi ética ao esconder o segredo de Téo. Pérola acusa-a de ter dado em cima de Téo quando eles ainda eram casados e de jamais tê-lo amado como ele a amou. Helena puxa a toalha da mesa jogando tudo no chão. Rosinha briga com Raquel e Santana na reunião. Marcos conta para Dóris que não deu o colar para a esposa e que se ela quiser pode passar na suíte para buscá-lo. Afrânio avisa Rebeca que vai pedir o divórcio. Rafaela e Clara deixam claro para Paulinha que Oswaldo será muito bem vindo na festa. Ana se preocupa com a possibilidade de Expedito ir para Nova York. Vidinha abraça Lorena que chora de saudades o ex-namorado. Luciana leva uma boneca linda para Salete e as duas saem. Helena só ouve quando Lucas sugere que Salete venha morar com eles. Téo abre os olhos e vê Salete que sorri para ele e o abraça. Téo garante que preferia ter morrido no lugar de Fernanda e que tentou protegê-la. Salete afirma que não quer morar com a avó e sim com ele, que promete conversar com Inês.

Edwiges comenta que está pensando em ir a Nova York, se Expedito for para lá mesmo. Cláudio propõe que eles se casem e passem a lua de mel lá e ela nada responde. Ele corre com a moto obrigando-a a dizer que o ama. Quando ele pára na porta da escola ela tem um ataque de fúria. Oswaldo se assusta ao saber que Nair ligou. Paulinha sai correndo ao ouvir o nome da mãe. Marcinha e Fred se encontram na biblioteca e conversam sobre poesia. Marina pensa em ir com Expedito para Nova York. Lorena pede que Helena espere uns dias para conversar com Téo. Wilma recrimina Inês por ter falado de dinheiro com Helena. Salete chega cheia de compras feitas por Luciana. Inês avalia o tecido do vestido, bem mercenária. Diogo e Luciana se despedem. Ele garante que a história de amor entre eles ainda não acabou. Helena entra no quarto de Téo. Helena anda pelo quarto, nervosa. Téo pergunta por Lucas. Paulinha chora, quando Marcinha fala da mãe. Cláudio manda Gracinha fazer o que quiser no apartamento sem ligar todas as vezes para consultá-lo. Gracinha não gosta do jeito que ele a trata. Onofre tenta acalmar Marta, que não fala em outra coisa a não ser a loucura que é deixar Gracinha e os pais no apartamento de Cláudio. Helena reclama que não consegue levar a sua vida para frente. heloisa debocha quando Vidinha pergunta pelos slides. Ela retruca que vai viajar de novo e talvez Sérgio vá com ela, deixando Helô furiosa.

Lorena conversa carinhosamente com Diogo, que arruma suas malas. Helena se aborrece quando Lucas conta que Salete foi ao hospital e promete levar o filho. Marcos chama Yvone na rua, que não responde. Raquel avisa Fred que Marcos está rondando o bairro. Marcinha e Rodrigo veem as fotos de César e Helena. – Onofre avisa Laura que só não a despediu, porque César pediu que ele não o fizesse. Dóris faz um escândalo, quando Flora espeta, acidentalmente, seu braço com a agulha, enquanto costura sua blusa. Carlão sente-se mal, quando briga com a filha, obrigando-a a pedir desculpa para a avó. Fred leva flores para Raquel. Ela agradece com um beijinho. Marcos manda por Yvone uma coroa de flores para Raquel, que avisa Fred para tomar cuidado porque o ex-marido está rondando o bairro. Laura faz um escândalo por eles terem mexido nas fotos. Rodrigo agride-a e sai levando as fotos. Fred procura por Marcos. Helena pergunta para Inês se Téo é pai de Salete, mas ela conta que Fernanda sempre disse que era de outro homem. E que ela havia dado Lucas para Téo criar pois fazia tudo que ele pedia, porque era apaixonada por ele. Helena deixa um cheque com Inês. Expedito garante a Argemiro que não está apaixonado por Marina, embora estejam namorando e viajando juntos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.