Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (25)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (25) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Se Eu Fosse Você 2'. Nesse capítulo, Helena coloca uma ópera no som do carro e garante não ter pressa.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Helena coloca uma ópera no som do carro e garante não ter pressa. Caetano jura para Silvia que sabe tratar uma mulher. O desfile começa. Vidinha, Lorena e Dóris torcem por Expedito. Helena sugere um restaurante, mas César não aceita o convite. Luciana, Téo e Pérola riem das lembranças.

Silvia troca de roupa e fica mais à vontade no forró. Marina tem uma crise de ciúmes e Diogo acusa-a de estar igual à Heloísa. Ela dá-lhe um tapa na cara e ele revida. Marina parte para cima do marido e depois se tranca no quarto. César é rude com Helena que o obriga a parar o carro.

Ela ameaça saltar, mas desiste. A platéia acompanha o desfile. Marina fica furiosa ao descobrir que Diogo saiu sem avisá-la. Ele não atende o celular. Caetano aprova a transformação de Sílvia. Estela é a estrela do desfile para os fotógrafos. Vidinha comenta que Sérgio ficaria lindo na passarela.

Lorena recrimina o interesse da filha pelo marido de Heloisa. Expedito faz o maior sucesso e é cercado após o desfile.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.