Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (24)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (24) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Gigantes de Aço'.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Carlão se enfurece ao ver marcas no corpo de Dóris e acusa- a de estar se prostituindo. Irene exige que o marido pare de acusar a filha. Marta se recusa a fazer uma festa de casamento e pede que o filho viaje após a cerimônia na igreja.

Marcinha insiste com Helena que ela vá morar na casa depois de se casar com César. Salete chora e pede para não voltar para casa, mas Téo explica que não é possível por enquanto. Irene se preocupa com os planos de Dóris de viajar com Marcos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.