Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (22) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Por Aqui e Por Ali'. Nesse capítulo, Orlando manda Celeste voltar atrás, pedir desculpas à patroa e garante que vai convencer a filha a tirar a criança.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Orlando manda Celeste voltar atrás, pedir desculpas à patroa e garante que vai convencer a filha a tirar a criança. Onofre não concorda com a atitude da mulher. Marcos segue Fred. Raquel encontra Fred na praia, acha que ele está sendo imprudente e consegue convencê-lo a ir embora. Adelaide avisa Santana que deseja se mudar. Marcos se hospeda no hotel e é recebido por Rafael. Salete vai almoçar e passar a tarde com Téo e Lucas. Fernanda abre a porta para Inês. Inês pede para dormir na casa da filha.

Marcos convida Dóris e Estela para sentarem com ele à mesa. Téo observa. Fernanda hesita, mas acaba concordando que Inês fique. Ela circula, totalmente á vontade, pela casa. Marta garante a Afrânio que está torcendo pelo aborto e depois paga tudo que deve aos empregados e manda-os embora. Marina conta para Diogo que está pensando em fazer um curso de fotografia. E ele que tem planos de viajar. Marina sugere que ele se interesse pela escola. Estela se produz para ir à chácara. Salete, Téo e Lucas se divertem no cinema.

Vidinha e Heloísa se encontram no elevador e trocam farpas. Heloísa desiste de passear na praia, porque Sérgio já voltou do jogo. Salete insiste que Lucas conheça a sua casa. Helena reage, ao ligar para casa e saber que Lucas e Téo saíram com Salete. Estela surpreende Padre Pedro, de bermuda, plantando e olha-o longamente. Ele retribui o olhar. Inês abre a porta e fica surpresa ao ver Lucas e comenta que conheceu-o bebê. Fernanda e Téo trocam um olhar desesperado. Inês relembra que a última vez em que viu Téo foi à maternidade, quando ele levou Lucas.

Pergunta se ele teve mais filhos com Helena e Fernanda pede que ela pare com tantas perguntas. Alzira mostra a chácara para Vidinha e Dóris. Estela e Padre Pedro ficam sozinhos. Fernanda ameaça expulsar a mãe, quando ela insiste que Salete deve saber que é irmã de Lucas. Padre Pedro pede que Estela não gaste tanto dinheiro e arranja uma desculpa para se afastar. Estela beija as mãos do padre, ainda sujas de terra.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.