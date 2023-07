Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (21)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (21) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - A Era Do Gelo 2'. Nesse capítulo, Quase rindo, César acusa-a de estar sendo pretensiosa.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Quase rindo, César acusa-a de estar sendo pretensiosa. Ele ameaça chamar Luciana para que Helena conte tudo sobre o passado. Miguel brinca com Luciana sobre o seu relacionamento com César. Heloisa se decepciona com o cartão seco que recebe do marido e desconta em Irene, que entregou-o.

César acusa Helena de agir de maneira leviana e desonesta. Ela ameaça dar-lhe uma bofetada. César insiste que estava casado quando ela reapareceu em sua vida, ele se separou, mas ela trocou-o por outro, sem dar satisfação. Rosinha reclama de Caetano, que vive chegando tarde em casa.

Sílvia se abala ao cruzar olhares com Caetano. Paulinha pega, sem querer, o copo de Santana, e alardeia que tem álcool. Helena, com a cumplicidade de Ana, salva a situação, mas repreende seriamente Santana. César insiste em jantar novamente com Luciana. Raquel se assusta ao ouvir em seu celular a música que o ex-marido colocava cada vez que a agredia.

Edwiges não pode sair com Cláudio e Gracinha topa pular de asa delta. Rodrigo convence Edwiges a ir encontrar o namorado. Ela reage ao ver Cláudio e Gracinha juntos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.