Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (20)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (20) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - As Branquelas'. Nesse capítulo, Sérgio e Heloísa continuam discutindo.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Sérgio e Heloísa continuam discutindo. Cláudio avisa Edwiges que vai sair de casa e dar apoio à Gracinha. Marina provoca Expedito e acaba acontecendo um grande beijo entre os dois. Luciana abraça César ao saber que a cirurgia foi um sucesso. Hilda não deixa Santana beber para comemorar. Silvia avisa Caetano que Afrânio vai viajar e combina a diversão em casa. Laura olha as fotos de César e Helena. Lorena sente o perfume de Marina no ar, deixando Expedito lívido. Fernanda abre os olhos. Salete insiste em ver a mãe. Helena chega ao hospital.

– Helena tenta obter informações. Miguel reconhece-a e Helena pede ajuda do médico para ver Fernanda. Fernanda pensa em Salete, que pensa na mãe. As duas relembram a mesma cena. Inês desperta a neta do transe. César acusa Laura de chantagem. Ela garante que copiou as fotos por ciúme, mas que ia impedi-lo de operar somente para preservá-lo de um processo no Conselho. Laura pede perdão. César faz ameaças de mandar despedi-la. Ela avança nele, que a coloca porta afora. Tenso, pede que Tereza faça uma massagem nele. Lorena pressiona para que Expedito conte o que aconteceu.

Ele acaba confessando que ele e Marina se beijaram. Ela entristece, mas não deixa transparecer. Helena olha Fernanda pelo vidro. Fred se encontra casualmente com Raquel no supermercado. Marcos vigia tudo. Cláudio leva Gracinha ao apartamento. Gracinha fica deslumbrada. Lorena chora, embora diga para Expedito que não está sofrendo. Helena se apresenta para Fernanda, que vira os olhos para ela. Salete entra em transe e vê a cena. Inês reclama que Salete desperdiça comida dando papinha pra boneca e das contas que tem para pagar.

No hospital, Helena fala com Fernanda sobre Salete, conta que Téo foi operado e que Lucas quer visitá-la. Fernanda cerra os olhos, emocionada. Helena pede que avisem-na quando Fernanda puder falar e ser transferida para a Clinica Moretti. Raquel e Edwiges encontram casualmente com Fred no supermercado. Raquel admite gostar de Fred, garante que gostaria que fosse diferente, mas avisa que ele não deve alimentar ilusões.

