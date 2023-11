Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (17)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (17) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Um Espião Animal'. Nesse capítulo, O leilão é um sucesso.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

O leilão é um sucesso. Estela garante a Alzira que já está pensando em outras formas de arrecadar dinheiro. Vidinha confessa para Sérgio que gosta dele. Clara diz para Margareth que é fiel a seu amor. Helena e Hilda avisam a Heloísa que vão interná-la à força se ela não se tratar. Heloísa fica furiosa. Raquel fala para Fred que eles têm que tomar mais cuidado do que nunca com Marcos.

Uma atendente do hotel pede para fazer um relatório dos objetos quebrados no quarto de Marcos e ele a expulsa. Marcos vai até a delegacia de mulheres. A delegada explica os procedimentos a Marcos, que se irrita por estar ali. Heloísa avisa a Helena que quer conversar com ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.