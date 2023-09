Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (15) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - A Lenda Do Tesouro Perdido'. Nesse capítulo, Rosinha manda que as duas parem senão serão suspensas.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Helena condena o preconceito de Paulinha, avisa que não vai tolerar mais brigas e faz com que as duas apertem as mãos. Na saída, as duas se ameaçam aos cochichos. Lorena manda Dóris e Vidinha pararem de provocar Heloisa. Antes de morrer, o professor Barros de Andrade pede a Onofre que Laura seja a sua sucessora como chefe da equipe. Estela dá as boas novas para Alzira e pede para ser convidada para um chá.

Hilda faz Leandro jurar que não vai comentar com Sérgio que Heloisa fez laqueadura. Sérgio se irrita ao ver Heloísa cercada de revistas sobre bebês. Tereza ouve Luciana e Pérola conversando sobre Diogo. Salete não quer ficar mais na casa que mora. Alzira tranquiliza Pedro que eles não vão precisar sair da chácara. Raquel descobre que Marcos levou o revólver. O telefone toca e ela ouve a mesma música que a aterroriza. Téo chega para jantar com Helena. Edwiges convida Cláudio para entrar em seu quarto e avisa que chegou a hora de ser dele.

Edwiges garante que tem certeza do amor dele. Cláudio, tenso, lembra das palavras de Gracinha. Orlando teme ser despedido e culpa a filha. Celeste garante que tudo deve melhorar, pois Gracinha pode estar grávida. Helena insiste com Téo que não quer que ele cuide mais de seus investimentos. Cláudio tenta falar alguma coisa, mas Edwiges parte para cima dele com mais um beijo. Raquel se apavora com os telefonemas. Vidinha pede que não insistam com a história que está enamorada de Sérgio. Cláudio recua, avisa que não pode continuar, o que deixa Edwiges morta de vergonha.

Ela pede que ele vá embora e nunca mais volte. Rafaela percebe uma troca de olhares entre Rodrigo e Clara. Salete desenha o anjo, deixando Fernanda mais preocupada. Cláudio expulsa Marta de seu quarto, batendo a porta na sua cara. Margareth elogia Rodrigo, mas Clara nem ouve. Todos se encontram no enterro do Doutor Barros de Andrade. Raquel recebe flores de Marcos. Cláudio entra no quarto de Gracinha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.