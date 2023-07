Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (14)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (14) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Meu Amigo, O Dragão'. Nesse capítulo, Rodrigo acusa Laura de querer o dinheiro de sua mãe.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Rodrigo acusa Laura de querer o dinheiro de sua mãe. César convida Luciana para fazer parte de sua equipe. Laura nega que desejasse a morte de Isabel. Rodrigo garante que César vai usá-la do mesmo jeito que fez com a mãe e vai arrumar uma amante mais jovem. Téo almoça com Helena e Lucas. Laura avança para cima de Rodrigo com uma espátula. César desarma-a e ela grita descontrolada, exigindo que ele diga ao filho que a ama. Ele manda-a parar de medir forças com o filho. Rodrigo garante estar com pena de Laura porque o pai não a ama a e jamais vai se casar com ela.

Helena fica para morrer ao saber que Téo conversou com César. Laura jura estar cansada de ser humilhada e avisa que vai viajar para dar um tempo para César refletir. Vidinha e Dóris acompanham os preparativos para o desfile no hotel. Salete liga para Téo. Diogo e Marina aprendem a dar banho em bebê. César manda Rodrigo descer para o jantar. Marina filma Diogo no banho. César comunica que vai adiar o seu casamento com Laura. Dóris se aborrece ao saber que Flora não lhe deu o recado sobre uma festa. Marcinha acusa Rodrigo de ter conseguido o que queria.

César garante à mãe que o adiamento do seu casamento não tem nada a ver com Helena. Amadeu avisa-a que Leopoldo está passando mal na portaria. Dóris reclama do mal-estar do avô e manda a avó não atender mais o telefone. Flora chora quando a neta alega que eles devem parar de dar despesas e precisam pensar onde vão ser enterrados, para não deixar dívidas. Rodrigo se empolga em apresentar um projeto para Helena. Paulinha se encabula quando Rodrigo insiste que ela deve fazer parte do grupo. Laura reage ao saber que Luciana vai ficar, provisoriamente, em seu lugar.

Raquel se apavora ao saber que Marcos, seu ex-marido, ligou para ela no colégio. Marcinha confessa para Raquel que gosta de Fred. Helena reage ao saber do adiamento do casamento de César. Carlinhos fica revoltado com a atitude de Dóris e beija os avós emocionado. Carlão está decidido a tomar uma atitude. No aeroporto, Sérgio se surpreende ao ver Heloisa de mala na mão. Ela avisa que vai viajar com ele.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.