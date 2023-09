Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (1)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (1) vai ao ar às 17:00, após 'Sessao da Tarde - Cadê Os Morgan?'. Nesse capítulo, Leonora pega na mão de Fred, que dá um gemido de dor.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Leonora pega na mão de Fred, que dá um gemido de dor. Ele mente que sofreu um acidente. Raquel percebe que Fred está com um problema na mão e ele repete a desculpa. Fernanda começa a trabalhar no hotel. Salete vibra com a presença de Téo, que se emociona. Laura fica amargurada por causa do jantar para Luciana na casa de César. Miguel convida-a para a sua despedida. Diogo comenta com Cláudio que está pensando em se separar.

Marta se irrita ao ver Gracinha na piscina com os rapazes e adverte Celeste que, se ela não resolver o assunto, ela mesma terá uma conversa com a jovem. Laura deseja boa sorte a Luciana. Helena registra o comentário de Marcinha, que não gosta muito de Luciana. Salete chora e tem medo que a mãe morra. Sérgio volta para casa e Heloisa arruma carinhosamente as suas roupas no armário. Heloísa dá o seu depoimento na reunião do MADA e assume ser obcecada, viciada no marido.

Todos comentam a beleza, charme e inteligência de Luciana durante o jantar. Helena janta sozinha, pensativa. Laura dá um beijo no retrato de César. Matilde pergunta ao filho se Luciana sabe sobre seu passado com Helena, e ele nega. Marcos chega em casa com uma caixa de bombons para Raquel. Fred passa o dia trancado no quarto. Heloísa quer fazer amor com Sergio, mas ele acha necessário primeiro recuperar a relação. Hilda fica nervosa para que Leandro não descubra que Beto dormiu em sua casa.

Ele sai para a praia, Beto se prepara para ir embora, mas ele volta, o rapaz se esconde no quarto, mas Leandro vê a mochila e os documentos dele. Marina garante aceitar muito bem a separação, pois poderá criar o filho sozinha. Diogo fica perplexo ao saber que ela está grávida.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.