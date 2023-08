Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (7)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira (7) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Madagascar 3: Os Procurados'. Nesse capítulo, Marcos beija Raquel.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira

Marcos beija Raquel. Heloisa paga a ascensorista Mirtes para que lhe dê informações. Estela combina uma festa em sua suíte. Margareth pega Clara no colégio. Santana nega que esteja bebendo, mas Helena insiste que ela procure ajuda. Marcos dá uma joia para Raquel e fala dos planos para o futuro. Ela insiste que não vai continuar com a relação, mas ele garante que ela ainda o ama. Flora e Leopoldo quase são atropelados. Estela acode os dois e Dóris mostra a sua impaciência. Cláudio convida Edwiges para viajar com ele e ela se sente pressionada a dormir com o namorado. Yvone estanca ao ver Marcos e Raquel se beijando. Helena combina jantar com Téo para discutir a situação de Lucas. Mirtes ouve Estela convidando Sergio para a festa. Cláudio se abre com Gracinha.

Helena reage ao ver as fotos de Luciana e César. Marcos volta para a casa de Raquel prometendo uma noite maravilhosa. Sergio se diverte na festa de Estela. Heloisa chega. César e Luciana vão ao Nick Bar e veem Helena e Téo. Luciana e César sentam-se com Téo e Helena. Sérgio fica chateado com a presença de Heloisa na festa. Marcos dispensa Yvone e toma conta da cozinha para preparar o jantar. César e Luciana comentam do final de semana e Helena mostra-se irritada e impaciente. Heloísa faz uma cena de ciúmes, grita que Sérgio é casado. A confusão continua no corredor. Estela sai no tapa com a prima, que a ofende. Sérgio impede Heloisa de entrar em seu quarto e ela é levada embora por Rafael, aos prantos. Marcos deixa claro que tem o controle da situação, mas aceita ir embora.

Helena se irrita com Téo e acusa-o de não querer discutir a questão de Lucas. Gracinha decide viajar com Cláudio. Fred percebe um clima estranho entre Raquel e Marcos, que vai até a escola. Santana observa, escondida, a saída dos alunos. Raquel garante a Fred que está tudo bem. Expedito faz a sua primeira aula de modelo. Helena, Hilda e Estela vão á casa de Heloisa. Edwiges decide viajar com o namorado, vai correndo para o aeroporto e dá de cara com Gracinha e Cláudio. Edwiges tem uma crise de ciúmes e acusa o namorado de estar levando Gracinha, porque quer ir para a cama com ela. Cláudio garante que nada existe entre ele e Gracinha, mas poderia rolar com ela como com qualquer outra mulher. Gracinha reage ao desaforo de Edwiges, mas aconselha-a a viajar com o namorado.

Heloísa acusa Estela de ter levado Sérgio para o seu antro de perdição. Carlota avisa que talvez aproveite Expedito no próximo desfile. Cláudio insiste, mas Edwiges decide não viajar. Gracinha não consegue pegar o voo. Edwiges volta para casa aos prantos. Hilda e Helena se recusam a continuar vendo a briga entre Heloísa e Estela, que acabam rindo e solidárias por causa dos sofridos amores. Celeste insiste em saber se Gracinha gosta de Cláudio. César registra um comentário de Luciana que Helena está a fim de partir para outra. Helena avisa Téo que não há possibilidade de reconciliação e que é melhor que eles se separem judicialmente logo para que ele pare de adiar a sua própria vida.

