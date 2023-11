Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (6)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira (6) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Os Delírios De Consumo De Becky Bloom'. Nesse capítulo, Ela veste uma roupa de Alzira e é elogiada pela aparência simples por todos.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira

Rodrigo sugere que Paulinha marque o encontro com Nair em sua casa. Marcinha conversa com Fred sobre poesia. Santana chora diante do espelho, reconhecendo que precisa de ajuda. Helena pede para César que deixe-a contar para Luciana do romance dos dois. César brinca com Luciana sobre o beijo no aeroporto em Diogo. Estela começa a pensar em se vestir mais modestamente e é ironizada pelos amigos.

Hilda, Leandro e Sérgio vão visitar Téo. Helô pensa em Vidinha com o bebê no colo. Raquel e Yvone combinam jantar fora. Marcos ronda. Helena chega em casa e encontra Lucas, Salete e Téo. Helena pede desculpas, formalmente, por não tê-lo buscado na clínica. Téo também se desculpa por ter entrado na casa dela. Ela ironiza que, afinal, é a casa do filho dele. Leandro, Hilda e Sérgio chegam cortando o clima. Estela pensa em uma vida mais simples e Eugênio ironiza.

Padre Pedro se lembra de Estela vestida sem luxos. Rodrigo insiste e Paula liga, mas Nair manda dizer que não se recorda de ninguém com esse nome e ela desliga. Irene avisa Dóris que Carlão está ainda muito nervoso e calado. Edwiges assume que ama Cláudio, mas teme não conseguir ser feliz com ele. Cláudio insiste que eles devem se dar mais uma chance. Santana se anima com o apoio dos colegas. Heloísa sonha com Sérgio e Vidinha juntos, empurrando um carrinho de bebê.

Helena se queixa com Téo das atitudes de Luciana, reconhece que está irritada com todos por ter sido traída e acusa Téo de ter feito vasectomia depois da adoção. Dóris volta para casa e sua mala está pronta. Carlão manda que ela arrume um lugar para morar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.