Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (30)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira (30) vai ao ar às 16:50, após 'Sessão da Tarde - Minha Mãe É Uma Peça 2'. Nesse capítulo, Paulinha avisa a Oswaldo que quer se encontrar com a mãe.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira

Paulinha avisa a Oswaldo que quer se encontrar com a mãe. César conta para os filhos a sua relação com Helena. Rodrigo se enfurece e acusa o pai de tratar as pessoas como bonecos, sem respeitar os sentimentos de ninguém. Heloísa recrimina Helena por ter dado dinheiro para Inês e por estar traindo Luciana.

Cláudio não dá muita bola para Gracinha, que se irrita. Fred exige que Marcos se afaste de Raquel e ele ironiza. Sílvia se encabula com os beijos de Marina e Expedito. César garante a Helena que a ama e que a fará feliz, mas ela se preocupa ao saber que Marcinha e Rodrigo já sabem de tudo. Rodrigo se lembra da mãe falando que o pai só amou duas mulheres: ela e outra pela qual ele largou o casamento duas vezes.

Dóris pede que Vidinha entre com ela em casa, para evitar mais broncas. Ela recebe um “gelo” de todos, até mesmo de Carlinhos. Irene sofre por não falar com a filha, mas Carlão acha que é a melhor solução. Heloísa fica lívida quando Vidinha convida Sérgio para dar uma palestra na faculdade. Marcos se tranca no carro com Fred.

Raquel liga para Fred e é Marcos quem atende. Marcinha tenta animar Rodrigo, que promete ficar bem. Raquel se surpreende ao ver Fred machucado na porta de seu apartamento.

