Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (28)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira (28) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Mamãe Saiu De Férias'. Nesse capítulo, Helena coloca uma ópera no som do carro e garante não ter pressa.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira

Helena coloca uma ópera no som do carro e garante não ter pressa. Caetano jura para Silvia que sabe tratar uma mulher. O desfile começa. Vidinha, Lorena e Dóris torcem por Expedito. Helena sugere um restaurante, mas César não aceita o convite. Luciana, Téo e Pérola riem das lembranças. Silvia troca de roupa e fica mais à vontade no forró. Marina tem uma crise de ciúmes e Diogo acusa-a de estar igual à Heloísa. Ela dá-lhe um tapa na cara e ele revida. Marina parte para cima do marido e depois se tranca no quarto. César é rude com Helena que o obriga a parar o carro. Ela ameaça saltar, mas desiste. A platéia acompanha o desfile. Marina fica furiosa ao descobrir que Diogo saiu sem avisá-la. Ele não atende o celular. Caetano aprova a transformação de Sílvia.

Estela é a estrela do desfile para os fotógrafos. Vidinha comenta que Sérgio ficaria lindo na passarela. Lorena recrimina o interesse da filha pelo marido de Heloisa. Expedito faz o maior sucesso e é cercado após o desfile. Helena pede desculpas, mas insiste que César deveria tratá-la bem ao menos pela história de amor que viveram. Ele garante só se lembrar dos momentos ruins. Paulinha brinca que Rodrigo está cantando Edwiges, mas ele nega. César deixa claro que não está disposto a reiniciar uma relação com Helena. Ela declara o seu amor e beija-o. Uma batida no vidro do carro interrompe o segundo beijo: é Diogo, que olha surpreso, ao confirmar que é Helena. Caetano ensina Silvia a dançar forró. No elevador, Diogo se desculpa e garante ter pensado que era Luciana.

Helena afirma que César é um velho amigo. Diogo pergunta se Luciana ainda continua namorando César e Helena confirma. Diogo dorme na casa de Lorena e avisa que não atenderá o telefonema de Marina. Heloísa se lembra das noites de amor com Sérgio e dele acusando-a de ser estéril. Téo confessa a Luciana e Pérola que Lucas não foi adotado e é seu filho de verdade. Téo, muito emocionado, conta da sua relação com Fernanda e confessa o seu temor de que Helena jamais seja capaz de perdoá-lo. Fernanda e Salete fazem planos para o futuro. Salete confessa ter medo que Fernanda morra. Heloísa está cada vez mais desanimada e triste. Zulu e Carlota elogiam Expedito. Expedito e Lorena se beijam e comemoram o sucesso, sozinhos, se amando na suíte do hotel.

Sílvia faz planos de esticar a noite com Caetano, mas um telefonema desesperado de Marina interrompe o programa. Rodrigo garante que vai esperar Edwiges esquecer Cláudio, pois curte muito a companhia dela. Celeste avisa Gracinha que ela deve fisgar Cláudio para valer. Ela vai até o quarto de Cláudio e faz-lhe uma massagem. Clara acusa Paulinha de ser informante de sua mãe, mas ela nega. Fred garante ser homem o suficiente para defender Raquel. Ela jura que ele é a pessoa em que ela mais confia e dá-lhe um beijo no rosto. Paulinha vê tudo, escondida. Helena levanta os olhos e dá de cara com César na porta de sua sala.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.