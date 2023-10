Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (23)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira (23) vai ao ar às 16:50, após 'Sessão da Tarde - Sempre Ao Seu Lado'. Nesse capítulo, Quando Raquel sai, Marcos chega e humilha Fred e ameaça matá-los.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira

Quando Raquel sai, Marcos chega e humilha Fred e ameaça matá-los. O rapaz devolve as ameaças e jura matá-lo caso ele encoste a mão em Raquel. Celeste vibra ao saber que Cláudio colocou Gracinha em um apartamento. Sílvia se impressiona com Marta que afirma ter certeza que Gracinha vai ter o filho somente para afrontá-la. Diogo está de viagem marcada para os EUA e marca um jantar com Marina. Expedito caminha na praia e se lembra do beijo de Marina, quando ela liga para ele. Fred conta as ameaças para Raquel. Marcos olha o seu revólver.

Lorena vai ao laboratório fotográfico de Marina e encontra Expedito lá. Lorena garante que não vai fazer uma cena de ciúmes, mas pede para conversar a sós com Marina. Raquel manda Fred embora. Marcos atira em Alcides com o revólver sem balas, mas quase o mata de susto com a brincadeira. Rafael se aborrece com a brincadeira e manda um segurança para o andar de Marcos. Lorena pergunta se Marina está feliz por seduzir Expedito para atingi-la e a Diogo. Marina garante que só aconteceu um beijo. Lorena deixa claro que Expedito não lhe pertence.

As duas debatem duramente. Quando Lorena vai embora, Marina beija Expedito, enlaça-o e leva-o para o sofá. Lorena dirige sem destino, sofrendo. Helena avisa Lucas que Fernanda está muito mal. Ele pergunta se Salete poderia vir morar com eles, se Fernanda morrer. Fernanda insiste que quer ver a filha. Salete grita e chora que a mãe quer falar com ela. Paulinha provoca Clara. Rodrigo briga com Paulinha, que chora quando ele fala que sua mãe a rejeitou. Marina janta com Diogo. Expedito volta para casa. Lorena diz a Expedito que a relação deles acabou por ele ter sido desleal.

Marcinha sugere que a festa de aniversário de Clara seja à fantasia. Lorena brinda com champanhe aos dias maravilhosos que o casal viveu. Expedito se recusa a brindar e garante que não foi desleal. Lorena avisa que as malas dele já estão prontas. Ele vai embora. Marcos deixa um poema na secretária eletrônica de Raquel. Ana gosta que o filho tenha acabado a relação com Lorena, mas lamenta o envolvimento com Marina.

