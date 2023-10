Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (2)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira (2) vai ao ar às 16:50, após 'Sessão da Tarde - Desafio Do Destino'. Nesse capítulo, Margareth quase atropela Rafaela de propósito, depois de discutir com Clara.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira

Margareth quase atropela Rafaela de propósito, depois de discutir com Clara. Paulinha debocha da situação e leva uma bofetada de Clara. Rosinha manda-as para a secretaria e decide suspender as duas. Heloísa garante que vai descobrir com quem Sérgio está transando. Raquel pede para Rosinha dizer que ela não está, quando um homem liga. Helena insiste que César almoce e sente-se vitoriosa quando ele desliga o celular. Diogo tripudia por Luciana não conseguir falar com o namorado. César insiste que é difícil perdoar uma traição, irritando Helena. Acusa-a de estar querendo que ele traia Luciana. Helena jura que sempre o amou e que tem certeza que ele a ama também. Ele garante que prefere morrer a voltar para ela e vai embora. Ela impede que ele saia com o carro e implora que ele fique mais uma vez com ela, uma só. Ela o beija na cama. César e Helena namoram.

Salete fica tensa ao ouvir sirenes da polícia e, como em um transe, sai de casa, pega o elevador e sai na rua. Wilma impede que ela seja atropelada. Helena garante que ninguém mais vai separá-los. Diogo faz chame para Dirce, que adora. Hilda fica envergonhada quando Heloísa, em seu depoimento, conta que queimou os slides de Vidinha. Hilda não consegue tirar da cabeça o depoimento de uma mulher que fez mastectomia e se separou do marido. Helena manda César esquecer a reunião e puxa-o novamente para a cama. Inês acha que Salete é mimada e devia apanhar. Clara recusa ir á consulta com o psicanalista que Margareth marcou. Padre Pedro admite que pode se apaixonar e abandonar a batina, mas garante que é padre por vocação. Helena insiste com César que eles não devem revelar que se conheceram no passado. Ele vai embora, apesar da chuva. Dr Raul confirma um nódulo no seio de Hilda e pede exames.

Estoura um pneu do carro de César. Raquel recebe flores de Marcos e rasga o cartão. César volta e Helena decide levá-lo para o Rio. Laura vê os dois juntos no estacionamento da clínica. Laura olha ironicamente quando César chega atrasado, explicando que foi procurar uma casa para comprar em Petrópolis. Lorena comemora com os amigos o primeiro contrato de Expedito para um comercial de TV. Diogo não tira os olhos de Luciana. Lorena e Téo monitoram de longe. Laura seduz César ao dizer que sente saudades dele, e que ele sempre será seu mestre na sala de cirurgia e na cama. Onofre convida a todos para uma esticada no Nick Bar. César conta para a namorada que foi à Petrópolis. Diogo ironiza e fica atento ao saber que Helena acaba de voltar de Petrópolis. Helena pede que Lucas relate seu encontro com a avó de Salete. Helena se perturba quando Luciana comenta sobre Petrópolis.

Marina chega na festa e combina fotografar Expedito. Fred e Raquel se encontram num cineminha na casa de Rodrigo e Marcinha. Diogo se impressiona como Marina está mudada, mais independente. Inês e Fernanda discutem. Na hora da despedida, Diogo agarra Luciana e dá-lhe um grande beijo. Luciana dá uma bofetada em Diogo, mas logo se arrepende. Ele garante que pancada de amor não dói. Onofre reconhece para os amigos que está com cara de avô. Luciana comenta que Helena e César poderiam ter se encontrado em Petrópolis. Marcos brinda com Dóris e a olha, cobiçando. Pérola dá força para Téo, que pretende contar a verdade sobre Lucas para Helena. Téo se preocupa ao ver que Dóris está de pilequinho. Marcos convida-a a terminar a noite em sua suíte.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:50, na Rede Globo.