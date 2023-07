Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (17)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira (17) vai ao ar às 16:50, após 'Sessão da Tarde - Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível'. Nesse capítulo, Sérgio manda Heloísa voltar para casa.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira

Sérgio manda Heloísa voltar para casa. Ela insiste que não há nada melhor para eles do que uma segunda lua de mel na Europa. Ele ameaça: ou ela desiste de viajar ou o casamento acaba ali. Heloísa implora, aos prantos, que Sérgio não a deixe. Dóris faz charme para os modelos. Irene avisa que Carlão está furioso com ela. Sérgio garante que está se afastando na tentativa de salvar o casamento e embarca. Heloísa chora desconsoladamente. Raquel se desespera ao pensar que vai começar a ser perseguida de novo pelo ex-marido.

Fred liga, mas Raquel não atende. Dóris dorme no hotel. Helena insiste com Heloisa que ela precisa se tratar. Rosinha estranha a preocupação de Raquel em saber se alguém ligou de novo para ela. Edwiges é apresentada a Gracinha. Marly comenta com Carlão a forma grosseira com que Dóris tratou os avós. Luciana encontra informações sobre um paciente que Laura havia esquecido de passar para o computador e entrega para César. Rafaela avisa que a mãe de Clara está subindo. Dóris se recusa a ouvir a bronca de Carlão, que a ameaça com um cinto.

Dóris foge de Carlão, que a persegue com o cinto na mão. Margareth insiste em conhecer o apartamento de Rafaela. Raquel ouve comentários sobre o seu medo dos telefonemas. Carlão segura a filha, dá-lhe lambadas e manda que ela chore, já que tem feito os avós chorarem. Dóris jura que jamais vai perdoar o pai. Santana coloca bebida no seu cafezinho. Margareth avisa que a mesada, o cartão de crédito e a conta bancária da filha serão cortados se ela não voltar para casa. Helena recrimina Santana por ter dormido no banheiro na véspera, ter deixado a turma esperando e por estar bebendo no colégio.

Clara mostra-se indecisa. Lorena sugere a Téo que conte tudo sobre o passado para Helena. Lorena provoca Leila, que se sente humilhada. Carlota garante que Expedito tem futuro como modelo. Raquel confidencia a Helena que fugiu de um homem que era violento e que ela nunca teve coragem de denunciar. Marina perde o bebê e chora abraçada com Sílvia. Diogo entra no quarto da mulher com flores na mão.

Que horas começa?

