Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (16)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira (16) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - O Túnel'. Nesse capítulo, Marina chega na casa de Lorena, cheia de ideias para fotografar Expedito.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira

Marina chega na casa de Lorena, cheia de ideias para fotografar Expedito. Cláudio força a barra para conversar com Edwiges, beija-a, mas ela fica furiosa quando ele conta que Gracinha vai tirar a criança. Salete registra uma conversa da mãe, que deseja ser doadora. Salete dá um desenho para Téo, que a leva para a escola. Salete declara o seu amor pela mãe e demora a soltar a mão de Fernanda na despedida. Fernanda pede que Téo espere mais um pouco para contar a verdade para Helena. Três bandidos assaltam um supermercado e entram em um carro. A polícia persegue-os. O carro de Téo entra na rua. Os dois tentam correr, os tiros ecoam, Téo tenta proteger Fernanda e é atingido.

Salete grita. Os bandidos atiram em Fernanda. O carro de Téo entra na rua onde assaltantes e policia troca tiros. Salete grita ao ter uma visão da morte da mãe. Os bandidos atiram em Fernanda, que é atingida no peito e no ombro. A confusão na rua é total. Téo e Fernanda permanecem no chão, desacordados. A professora tenta acalmar Salete que insiste em falar com a mãe. Elisa insiste que a mãe opere logo, mas Hilda se irrita, exigindo um tempo para se preparar psicologicamente. Fernanda não atende ao celular e Salete entra em crise, querendo ver a mãe. Gracinha e Edwiges se encontram na igreja. Alzira insiste que Padre Pedro ligue para Estela.

Gracinha se surpreende quando Edwiges pede que ela não aborte, oferece a sua casa para ela ficar e garante que cuidará do bebê, se ela não quiser. Helena se preocupa porque César pediu para ela esperar um pouco antes de contar a Téo, mas ela está decidida a abrir o jogo. Laura comenta com Luciana que César anda tristonho. Fred convida Raquel para pedalar, mas ela tem medo. Helena ouve no rádio sobre o tiroteio e manda Lucas não sair de casa. Marcos dá em cima de Dirce, mas ela só se interessa por Diogo. Salete tem uma visão com tudo que está acontecendo, se abraça à professora, chora e reza para que a mãe se salve.

Carlinhos insiste em cantar Zilda, que bate com o pano de prato nele. Dóris reclama de ter que almoçar em casa só para comemorar porque os pais vão viajar para São Paulo. Todos comentam sobre a violência no Rio. Téo e Fernanda recebem os primeiros socorros. Salete se descontrola, quando Natália insiste em levá-la para casa. Gracinha comenta com Cláudio como Edwiges é bacana. Celeste acha que Edwiges é maluca. Marta pede que mãe e filha não conversem na hora do trabalho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.