Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (13)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira (13) vai ao ar às 17:05, após 'Sessao Da Tarde - As Férias Da Minha Vida'. Nesse capítulo, Marcos bate em Ivone para conseguir entrar no apartamento de Raquel.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira

Marcos bate em Ivone para conseguir entrar no apartamento de Raquel. Ele a tranca no quarto. Fred despista sua mãe quando ela pergunta o que ele vai fazer mais tarde. Sílvia combina de transar com Caetano em sua própria casa. Téo não gosta quando Lorena sugere que ele faça teste de DNA. Clara e Rafaela tomam banho juntas. Luciana fica feliz da vida com o postal enviado por Diogo. Heloísa diz a Leila que seria um alívio de Sérgio morresse.

Raquel sai do banho e dá de cara com Marcos, que tem um revólver. Ele tenta seduzi-la, em vão. Ela implora por piedade. Mas ele a espanca assim mesmo. Fred vai de bicicleta para casa de Raquel. Estela mostra a Padre Pedro as roupas que vai doar para o leilão. Irene conta para Dóris que os avós dela sempre quiseram ficar no Retiro. Fred descobre que Marcos fez uma visita para Raquel. Temendo o pior, ele corre para ajudá-la e a encontra em estado lastimável.

Raquel diz que quer ir à delegacia e pede que Yvone chame Helena. Todos acham que desta vez o romance engrena de vez. César procura Luciana para se desculpar. Helena acompanha Raquel até a delegacia. Mesmo envergonhada, Raquel faz a denúncia e conta sobre todas as agressões. Cláudio promete fazer Edwiges muito feliz. César e Luciana se preparam para jantar. Yvone diz que Marcos só vai parar quando estiver morto. Cínico, Marcos diz para Padre Pedro que havia pensado em seguir vocação eclesiástica.

Raquel descobre que Marcos pode pegar uma pena alternativa. Dóris tenta não incomodar a família, mas Carlão se irrita com ela. Inês não permite que Salete fique na casa de Téo. Nair pede para ficar um dia na casa de Oswaldo e ele permite. Helena tenta encorajar Raquel a continuar com a denúncia. Raquel faz o exame de corpo de delito.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.