Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (11)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira (11) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Joy: O Nome Do Sucesso'. Nesse capítulo, Rodrigo convida Vidinha a participar do grupo de teatro.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira

Rodrigo convida Vidinha a participar do grupo de teatro. Gracinha aparece na loja e pergunta sobre Edwiges. Padre Pedro e Alzira encontram Santana dormindo no banco da igreja, completamente bêbada. Ela acorda e mente que estava com uma horrível dor de cabeça. O Padre avisa Helena, que manda Lobato buscá-la. Marta comenta com Sílvia que teme que Gracinha esteja armando o golpe da barriga. Silvia fica atenta quando a irmã conta de um casal que está se separando, porque a mulher se apaixonou pelo segurança. Santana garante a Lobato que a batalha já foi ganha, mas pela bebida, e que vai desistir da escola e voltar para o interior.

Ele insiste que os amigos estão do lado dela e os dois saem de mãos dadas da igreja. Rafael repreende Fernanda, que observa escondida Salete almoçando com Téo. Sérgio, Lorena, Expedito, Vidinha sentam-se com Téo. Santana pede que Adelaide deixe-a em paz. Lorena ironiza por encontrar Leila fora de seu posto de trabalho. Raquel se apavora ao saber que Marcos se feriu na escola e teme por Fred. Raquel marca encontro com Fred. Estela deixa claro para o advogado do proprietário que deseja prioridade na compra da chácara e pede sigilo.

Heloisa não gosta de ver Sérgio sentado ao lado de Vidinha no Nick Bar. Raquel fica em pânico ao saber o que aconteceu e avisa Fred que vai sair da escola e mudar de cidade mais uma vez. Ele pede que Raquel enfrente Marcos. Heloisa ironiza que Sérgio tinha um compromisso de trabalho e neste momento o cliente chega. Adelaide chora, quando Helena avisa que não sabe se poderá dar uma nova chance para Santana. César tranca em sua gaveta uma foto de Helena. Cláudio vibra quando Edwiges concorda em sair com ele. Heloisa, em seu depoimento no MADA, confessa que está tentando se controlar.

Edwiges concorda em tentar de novo e beija Cláudio. Os dois rodopiam, se abraçam, se beijam. Ao chegar em casa, Cláudio sente o impacto da notícia: Gracinha avisa que sua menstruação está atrasada. Marcos garante que vai matar Fred e dá bofetadas em Raquel. Ela pega o revólver e ameaça matá-lo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.