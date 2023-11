Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (9)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira (9) vai ao ar às 17:15, após 'Sessão da Tarde - O Exótico Hotel Marigold'. Nesse capítulo, Estela e Padre Pedro falam sobre amor.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira

Estela e Padre Pedro falam sobre amor. Flora e Leopoldo se preparam para ir embora. Ana cuida de Edwiges, que pegou um resfriado. Luciana afirma para César que eles têm se visto pouco. Flora e Leopoldo saem de casa bem cedo, sem que ninguém os veja e vão para o Retiro dos Artistas. Estela pergunta a Padre Pedro se ela, mesmo divorciada no civil, pode casar-se na igreja. Ele confirma. Rodrigo tenta fazer com que Paulinha fale sobre o que sentiu ao ver Nair, mas ela se recusa, deixando-o irritado. Carlão lê a carta de despedida de Flora e fica revoltado. Carlinhos promete ao pai que eles trarão seus avós de volta. Leandro leva Hilda para casa e a cobre de carinhos. Ana comenta com Marcinha que acha que Nair não vai mais embora.

Paulinha sente-se triste. Raquel chama Fred para jantar em sua casa e avisa que é seu aniversário. Inês vai até a casa de Lorena. Lorena e Téo recebem Inês. Flora e Leopoldo são bem recebidos no Retiro dos Artistas. Carlão telefona para o Retiro e descobre que seus pais já estão lá. Inês afirma para Téo que está tendo problemas financeiros e lhe pede dinheiro. Téo se oferece para tomar conta de Salete, mas Inês não permite. Salete sente a presença de Fernanda em seu quarto. Heloísa encontra Sérgio e Vidinha saindo juntos e se prontifica a ir com eles. Sérgio se irrita e avisa que não quer ser policiado. Marcos pede que Antônio entregue um presente para Raquel. Hilda garante a Leandro que sabe que tem uma longa luta contra o câncer pela frente.

Salete vai sozinha até a escola, com o espírito de Fernanda protegendo-a. Sérgio fala sobre arquitetura na escola. Helena elogia a iniciativa de Vidinha, mas Lorena afirma que ela tem segundas intenções. Dóris fica radiante ao saber que seus avós se mudaram. Carlão vai até o Retiro dos Artistas. Heloísa encontra Vidinha no estacionamento. Vidinha salta antes que Heloísa a alcance, mas se machuca na queda. Heloísa pisa no freio. Lorena fica ensandecida ao ver a filha ferida e agride Heloísa, chamando-a de assassina. Sérgio chega e vê o que houve. Heloísa tenta explicar, mas ele avisa que não vai dar mais chances para ela. Sérgio ajuda Vidinha, deixando Heloísa ainda mais furiosa. Lorena garante a Heloísa que vai expulsá-la do prédio.

Carlão tenta convencer Flora e Leopoldo a voltarem para casa, mas eles não querem. Fred combina com Raquel de ir jantar em sua casa. Sérgio se oferece para levar Vidinha na clínica. Lorena afirma para Cândida que Heloísa é uma criminosa. Estela avisa a Dóris que está pensando em fazer um voto de pobreza. Raquel recebe o presente de Marcos com desprezo. César garante a Vidinha que ela não sofreu nada de grave. Carlão chora ao ver o quarto dos pais vazio. Lorena estranha ao saber que Téo saiu. Téo vai buscar Salete no colégio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.