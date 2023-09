Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira (7) vai ao ar às 15:35, após 'Mulheres de Areia'. Nesse capítulo, Sílvia avisa a Caetano que, fora do motel, é só a patroa de Shirley.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira

Sílvia avisa a Caetano que, fora do motel, é só a patroa de Shirley. Salete sonha novamente com o anjo e acorda assustada. Fernanda abraça a filha, que insiste que o anjo continua no quarto. Um vento mexe os cabelos de Fernanda e derruba uma folha de papel. Heloísa avisa Sérgio que não é estéril e está disposta a fazer um tratamento para engravidar, mas, se não der certo, eles podem adotar.

Ele retruca que não é o momento, quase desesperado. Hilda sugere que eles comprem um apartamento para Elisa e Leandro reage. Leonora encontra fotos de Raquel dentro de um caderno do filho. Fred pega um canivete e coloca na mochila. Marcos, de carro, provoca Fred na bicicleta, o que perturba Raquel. Paulinha faz piadinha e Clara se atraca com ela.

Marina pede que Diogo fique abraçado com ela. Sílvia dobra o salário de Shirley. Adelaide pega Santana bebendo e garante que vai lutar junto com ela. Edwiges e Cláudio caminham um para o outro na praia. Marcos bate em Fred, que puxa o canivete. Marcos debocha de Fred, que garante ser capaz de defender Raquel. Fred rasga o casaco de Marcos com um golpe de canivete, que, furioso, investe para cima do rapaz.

Cláudio pede uma segunda chance e convida Edwiges para uma conversa. Marcos chuta a mão de Fred e o canivete voa longe. Os dois se embolam no chão e o jovem recupera a arma.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 15:35, na Rede Globo.