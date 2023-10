Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (5)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira (5) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Pegando Fogo'. Nesse capítulo, Lorena apresenta os filhos em todas as turmas.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira

Lorena apresenta os filhos em todas as turmas. As meninas se alvoroçam com Diogo. Estela fica intrigada com a tatuagem de Padre Pedro. Marina faz fotos de Expedito. Téo pede que Fernanda mantenha Inês de boca fechada. Marcinha comenta com Helena que seu pai pensa em comprar uma casa em Petrópolis e ainda acrescenta que ele anda com uma cara bem safada. Lorena resolve passar no estúdio fotográfico para ver como esta Expedito.

Helena se reúne com as irmãs e promete contar tudo o que aconteceu com César em Petrópolis. Paulinha arruma as suas coisas e Oswaldo chega. Paulinha avisa que vai se mudar, que odeia a vida de pobre e que se ele a impedir, ela some de vez. Oswaldo acaba consentindo que a filha vá passar um tempo na casa de Marcinha. Helena, Heloisa e Hilda brindam à conquista de César. Edwiges consola Oswaldo, que chora. Marina começa a olhar Expedito com outros olhos.

Marcinha comenta, empolgada, com Paulinha que Fred leu um poema para ela. Lorena intui que Marina está dando em cima de Expedito. Hilda confessa ter medo do câncer. Heloísa, escandalosamente, tenta arrancar o envelope da mão da irmã. Pinheiro constata um nódulo e pede uma biópsia. Helena desabafa a sua preocupação com a doença da irmã com César. Luciana entra e ele comenta que ela ligou para tirar umas dúvidas sobre o estado de Hilda.

Oswaldo é atropelado. Marcinha o socorre, enquanto Paulinha ignora o estado do pai e insiste que não foi nada. Carlão obriga Dóris a dizer onde dormiu e ela inventa o nome de uma amiga, criando um clima tenso no jantar. Na Escola, Raquel se abre com Helena e confessa odiar Marcos, que ouve tudo da porta.

Que horas começa?

