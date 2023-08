Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (31)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira (31) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - A Montanha Enfeitiçada'. Nesse capítulo, Heloísa convida Sérgio a entrar, relembra os momentos felizes e pede um beijo.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira

Heloísa convida Sérgio a entrar, relembra os momentos felizes e pede um beijo. Santana olha tudo emocionada. Marcos pede desculpas por ter destruído a bicicleta de Fred, que o chama de louco. Ele coloca o rapaz à força no seu carro, manda que ele se afaste de Raquel e avisa que na próxima vez vai passar por cima dele.

Santana garante aos colegas que não vai decepcioná-los. Lobato pede que ela não jogue fora a segunda chance. Marcos dá um aperto de mão em Fred que o leva às lágrimas e o obriga a dizer que entendeu tudo. Heloísa implora que eles tentem mais uma vez, mas morando juntos.

Sérgio hesita, mas acaba concordando. Fernanda pede que Téo fique com Salete, porque não pode faltar ao seu primeiro dia de trabalho. Rafael aconselha Téo a livrar-se dos problemas. Carlinhos entrega flores para Santana em nome da turma e todos se emocionam com as palavras de agradecimento da mestra.

