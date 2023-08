Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (24)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira (24) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - McFarland Dos EUA'. Nesse capítulo, Sérgio não sabe como dizer a Heloisa que nunca mais vai viver com ela.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira

Sérgio não sabe como dizer a Heloisa que nunca mais vai viver com ela. Santana senta-se diante das duas garrafas de bebida e chora. Fernanda comenta com Vilma que não teria coragem de tirar Lucas de Helena. Rodrigo faz charme para Gracinha. Marina acha que seu casamento vai mal por causa do aborto e acusa a mãe de ter torcido por isso.

Hilda insiste com Elisa que ela não pode levar o namorado para dormir em casa. Leandro aconselha Sérgio a viajar para bem longe. Heloisa fecha a cara quando o psiquiatra, Edgar, entra em seu quarto, mas acaba falando da facada e do acidente. César liga para Helena sugerindo que ela passe na clínica.

Silvia toma banho e se prepara para o encontro. Edgar explica a Helena o problema de Heloisa, sob o olhar de César. Silvia passa para o carro de Caetano e coloca a sua necessaire no banco de trás. Pérola e Téo jantam com Luciana. Helena mente que está sem carro e pede uma carona para César.

Expedito beija Lorena ardentemente antes de ir para os bastidores do desfile. Ela garante que vai dar tudo certo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.