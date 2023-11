Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (23)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira (23) vai ao ar às 17:10, após 'Sessão da Tarde - Minha Família É Louca!'. Nesse capítulo, Margareth arma um escândalo.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira

Margareth arma um escândalo. Clara chora, acusa a mãe de preconceituosa e sai correndo. Roberto deixa claro para a esposa que está ao lado da filha. Rafaela tenta consolar Clara, que garante não aguentar mais nem um dia. Marcinha aconselha César a se casar com Helena.

Heloisa corta em pedacinhos as fotos de Sérgio. Vidinha fica contente com a chegada de Sérgio na festa. Irene se ofende quando Carlão confessa achar que Dóris virou garota de programa. Dóris dança para Marcos, que joga joias para ela com a sua raquete.

Heloísa tem um ataque com Helena, quando ela tenta alegrá-la. Marly se assusta a Heloísa dando tesouradas na cama. Luigi, Adelaide, Lobato e Lacerda aplaudem Santana que bebe água na festa. Laura garante que Téo devolveu-lhe a esperança de amar novamente.

Helena e Téo chegam juntos na festa. César é grosseiro com Helena, os dois discutem, mas acabam se beijando. Luciana entra e vê o beijo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.