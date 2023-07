Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (20)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira (20) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Turma Da Mônica - Laços'. Nesse capítulo, Fernanda briga com Salete, que insiste ter ouvido a mãe conversar com Wilma sobre a separação de Téo.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira

Fernanda briga com Salete, que insiste ter ouvido a mãe conversar com Wilma sobre a separação de Téo. Estela conta sobre os dois abortos que sofreu, o que deprime Marina. Téo explica a Salete que gosta de Fernanda como amiga. Estela quer doar um carro para a quermesse. Salete desenha um casal, uma menina e um menino passeando e manda de presente para Lucas. Luciana briga com Tereza ao saber que a clínica toda está comentando a massagem que fez no chefe. Raquel garante a Helena que não vai voltar para o ex-marido.

Professores e alunos veem as fotos da festa na casa de Marcinha. Marina sente-se insegura, angustiada. Sílvia tenta gratificar Caetano, que não aceita. Luciana e César combinam jantar no restaurante do hotel. Helena admira uma foto de César e guarda-a em sua gaveta. Lorena, Vidinha e Expedito saem para o desfile. Helena explica para Lucas porque ele não pode ir ao evento. Marcinha não encontra a foto do pai; ele brinca que talvez Helena tenha roubado. César e Luciana se acomodam no Nick Bar. Helena, Heloisa, Hilda, Leandro e Elisa entram para tomar um drinque.

Helena vê Luciana e César. Marta brinca que Luciana vai substituir Laura definitivamente. Começa o desfile. Expedito olha tudo com atenção. Oswaldo divide o seu problema com Ana e Argemiro: sua comadre, com quem Paulinha mora, está de mudança. Gracinha e Cláudio conversam animadamente na cozinha. Marta se preocupa porque o filho só se relaciona com mulheres de classe inferior. Vidinha chama Leila para ficar com ela no Nick Bar. César e Luciana se despedem e Helena sai em seguida, irritada. Tereza vigia da janela a chegada de Luciana.

César garante que seu compromisso com Laura está em suspenso e beija Luciana. Marcinha pede que o pai se abra com Laura, se não a deseja mais. Fernanda sonha com Téo pedindo-a em casamento. Helena fica lívida quando Luciana conta do beijo. Paulinha avisa ao pai que jamais vai morar em um quartinho nos fundos da escola. Furiosa, briga com Rodrigo que joga-a na piscina. Helena acusa César de estar usando Luciana para se vingar dela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.