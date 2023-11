Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (2)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira (2) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Festa no Céu'. Nesse capítulo, Helena chama Marcinha para uma conversa.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira

Helena chama Marcinha para uma conversa. Téo se preocupa ao saber que Fernanda contou a verdade para Helena. Luciana comenta que Helena anda muito agressiva. Helena garante que não teve a intenção de esconder a verdade dela, confessa amar César e Marcinha abraça-a carinhosamente. Osvaldo conta para Paulinha que Nair largou-o por causa do dono da fábrica em que trabalhava. Cláudio pondera com a mãe que ele errou, mas vai assumir a sua responsabilidade e que ela precisa ser mais compreensiva. Marta amolece um pouco. Téo vibra quando César avisa que ele vai para casa no dia seguinte.

Gracinha se muda, mas se ressente por Cláudio nem olhar direito para ela. Afrânio combina pegar Rebeca de noite, dormirem em um hotel e embarcarem na manhã seguinte. Marina volta de viagem, mas avisa que vai sair à noite. Silvia confirma o programa com Caetano. Santana e os alunos se organizam para a passeata . Raquel afirma para Fred que vai denunciar Marcos. Paulinha olha a foto de sua mãe. Todos se despedem de Diogo no aeroporto. Marina dá-lhe um enorme beijo, para indignação de Lorena. Luciana chega no último momento, os dois correm um para o outro e se abraçam.

Diogo garante que vai voltar e que tudo vai dar certo entre eles. Luciana promete esperar. Lorena lamenta ter impedido o romance dos dois. Diogo e Luciana se beijam. Marina e Dirce odeiam. Afrânio se despede de Sílvia e de Marina e mente que vai embarcar em outro terminal. Sílvia avisa a Caetano que está indo ao seu encontro. Rafael provoca Lorena afirmando que ela está com ciúmes de Marina por causa de Expedito. Paulinha liga para a mãe, que não está e ela desliga sem deixar recado. Rodrigo conta para César que Luciana e Diogo se beijaram na despedida.

Paulinha atende ao convite de Rodrigo e desce para comer. Sílvia leva Caetano para a sua casa e os dois dançam um tango. Carlão manda Dóris se levantar da mesa quando ela desdenha a comida e a vida da casa, chamando-as de absolutamente sem graça. Estela vibra porque Padre Pedro telefonou para ela e convidou-a a visitar a chácara para ver as benfeitorias. Sílvia veste o uniforme de Shirley e vai para o quarto da empregada.

