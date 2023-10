Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (19)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira (19) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Roteiro de Casamento'. Nesse capítulo, Fred confessa gostar de Raquel e a beija.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira

Fred confessa gostar de Raquel e a beija. Ela o manda embora. Ele vai, mas garante que não vai desistir dela. Dóris janta com Marcos. Expedito conta animado sobre o trabalho de Marina, deixando Lorena alerta. Wilma e Natália se preocupam com Fernanda. E ficam apreensivas com o destino de Salete com a avó. Natália tenta levar Salete para a sua casa, mas Inês não deixa. Carlão e Irene se divertem em São Paulo. Margareth quase esbofeteia Clara, quando ela fala de Rafaela. Clara garante que, quando fizer 18 anos, vai sair de casa. Dóris avisa que vai dormir na suíte de Estela.

Carlinhos espia Zilda trocar de roupa, ela o arrasta para a sua cama, ele sua de nervoso e acaba indo embora para o seu quarto com uma desculpa. Helena ouve a conversa pelo telefone entre Salete e Lucas e descobre que Fernanda estava no carro com Téo e foi baleada. Helena se surpreende quando Lucas comenta que Luciana sabia que Fernanda estava no carro com Téo. Lucas exige ver o pai e quer que Salete possa visitá-lo também, o que desnorteia a mãe. Inês não deixa que Salete vá ao hospital. A menina ouve o rufar de asas e conversa com o anjo. Marta sugere que Cláudio saia de casa também e vá morar com Gracinha e os sogros.

Hilda marca a operação. Margareth oferece dinheiro para Rafaela se afastar de Clara. Diogo abraça Luciana, consolando-a. Rafaela garante que a única coisa que deseja é Clara, a quem ama. Margareth dá-lhe uma bofetada. Luciana e Diogo relembram o passado. Téo não reage aos testes. Luciana avisa Helena que Téo está entrando em coma. César se prepara para operar Téo. Hilda, Leandro, Santana distraem Lucas, a pedido de Helena. Salete acorda sobressaltada e sorri. Fernanda mexe levemente a mão. Laura questiona César e adverte que não é ético ele operar o marido de sua amante.

César agarra Laura pela gola e garante que não tem nada com Helena. Laura assume que copiou as fotos. Ela insiste que, se Téo morrer, ele pode ser acusado de, no mínimo, negligência. César garante que a sua reputação profissional é inatacável. Laura ameaça mandar as fotos para Luciana e insiste que deseja operar Téo. César coloca Laura para fora e entra na sala de cirurgia. Diogo permanece ao lado de Luciana.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.