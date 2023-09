Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira (14) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Nunca Te Esquecerei'. Nesse capítulo, Eugênio e Dóris tentam curar a ressaca de Estela.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira

Eugênio e Dóris tentam curar a ressaca de Estela. Helena sorri esperançosa, ao se lembrar das palavras de César. César olha as fotos antigas com Helena. Salete agarra a mão de Téo, mesmo dormindo, e ele decide ficar a noite ao lado da menina. Fernanda chora ao ver um desenho do anjo feito pela filha. Marcos subjuga Raquel, mas ela permanece firme. Ele chora rejeitado, faz a mala e avisa que vai dar um tempo para que ela pense. Raquel pede que Yvone mande trocar a fechadura após a saída do marido. Fernanda agradece a atenção de Téo. Paulinha hostiliza Clara e fala mal de Raquel.

Fred pede que Raquel deixe que ele a proteja. Ela manda que ele continue tomando cuidado, pois Marcos pode aprontar alguma coisa. Marcos ameaça Yvone antes de ir embora. Santana volta à escola. Helena conta para Hilda o seu plano: vai para Petrópolis e avisa César que está esperando por ele. Sílvia reclama com Afrânio da falta de sexo. Cláudio aconselha Gracinha a se certificar se está realmente grávida. Edwiges nota a preocupação do namorado, mas ele garante que está tudo bem. Inês pede ajuda a filha, Fernanda. Fernanda ouve sua mãe, Inês, confessar que perdeu tudo e pede dinheiro emprestado.

Fernanda se chateia porque a mãe nem fala com Salete. Estela vibra ao saber que o proprietário da chácara gostou de sua proposta e quer conversar. Vidinha não deixa que ela peça champanhe para comemorar. Cláudio se abre com Rodrigo, que o aconselha a abrir o jogo com Edwiges, caso Gracinha esteja grávida. Helena pede desculpas por ter sido grosseira com Téo e convida-o para jantar em casa. Santana garante a Helena ter chegado ao fundo do poço e que está tentando se reerguer. Vidinha, Estela, Dóris e Heloísa assistem ao jogo de vôlei de Sérgio e Leandro.

Lorena deseja sorte para Expedito, que sai para uma reunião sobre um comercial. Marcondes corteja Laura, que avisa que ainda não está preparada para uma nova relação. O professor Barros de Andrade sofre um infarto. Laura vai pegar um envelope na sala de César e descobre a foto de Helena. Santana pede desculpas aos alunos. Rodrigo marca reunião da peça em sua casa. Paulinha provoca Clara e as duas começam a brigar dentro da piscina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.