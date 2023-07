Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (13)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira (13) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Ramona e Beezus'. Nesse capítulo, Oswaldo observa escondido Paulinha andando na bicicleta nova.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira

Oswaldo observa escondido Paulinha andando na bicicleta nova. Laura avisa César que, se eles não forem se casar logo, que ela vai tirar férias porque está estressada. Ele rebate que ela afirma não querer pressioná-lo, mas é exatamente o que está fazendo. Heloísa sugere se encontrar com Sérgio na Europa, mas ele responde que não será possível. Rodrigo ouve Marcinha comentar com Matilde que César não parece muito interessado no casamento com Laura.

Luciana cutuca Teresa ao ver César, Alfredo e Onofre entrando no Nick Bar. César sente o impacto ao ver Téo no palco. Helena lembra-se da acusação de César de ter traído dois homens ao mesmo tempo. Luciana e Teresa comentam como os médicos se divertem como jovens estudantes. Téo senta-se com os médicos. Lorena, Vidinha e Dóris acham que Expedito deve ser modelo e até arranjam novo nome para ele: Vittorio Morales.

César comenta com Téo e Pérola que Luciana tem tudo para fazer uma carreira brilhante. Silvia estranha porque Diogo quer ir com Marina a um motel; depois, mais uma vez observa Shirley e Caetano. Irene se preocupa com a filha em seu novo trabalho. César convida Luciana a participar da reunião dos médicos. Helena ri ao saber que Maria fez até promessa para Téo voltar para casa.

César pede que Luciana faça a ata da reunião. Heloisa é grosseira com Téo, ao encontrá-lo na portaria. Sergio promete aparecer no Nick bar antes de viajar. Rodrigo entra na sala de César e dá de cara com Laura.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.