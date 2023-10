Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (12)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira (12) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - WiFi Ralph: Quebrando a Internet'. Nesse capítulo, Fred manda que Raquel deixe Marcos fazer a denúncia.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira

Fred manda que Raquel deixe Marcos fazer a denúncia. E garante que, se ela não tomar uma atitude, ele vai tomar. Raquel implora que ele não faça nada contra Marcos. Fred chega mais perto de Raquel, mas Marcos telefona fazendo novas ameaças. Clara garante a Margareth que não tem nada com Rodrigo. Marcinha comenta com Rodrigo que se emocionou com a leitura da peça.

Rodrigo se lembra da mãe pedindo que ele um dia fosse Romeu e do livro que ela lhe deu e chora. Leonora insiste em saber o que existe entre Fred e Raquel. Ele se recusa a responder. Helena avisa César que vai abrir o jogo com Téo. Leandro dá uma flor para Hilda e garante que estará junto dela sempre. Ele, Hilda e Elisa se abraçam comovidos. Helena não dá resposta a Lucas, que insiste que Salete viaje com eles.

– O médico confirma que o nódulo é maligno e precisa ser removido. Hilda faz muitas perguntas e desaba chorando no ombro de Helena. Hilda teme estar sendo castigada por Deus. Helena tenta animá-la. Sílvia pede que Caetano agarre-a no corredor e garante que deseja mais: ser amada em sua própria cama e no quarto de Shirley. Marina comenta entusiasmada sobre Expedito e a mãe percebe.

Diogo provoca Luciana e insiste que ela adorou ser beijada por ele. Helena avisa Raquel que vai precisar conversar com Lorena sobre a possível denúncia de Marcos. Téo e Helena marcam o encontro, certos de que chegou a hora da verdade.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.