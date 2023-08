Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (10)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira (10) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Ela Dança, Eu Danço 3'. Nesse capítulo, Sérgio manda que ela saia.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta quinta-feira

Sérgio manda que ela saia. Heloísa insiste que ele está com outra mulher e começa a atirar coisas em cima dele. Cláudio beija Edwiges, que depois sai correndo. Gracinha vê tudo, mas finge que não. Heloisa ameaça a ficar pelada no corredor esmurrando a porta e acaba dormindo no sofá. Edwiges chora ao ver o presente de Cláudio: um porta-retratos com a foto dos dois. Shirley conta para a patroa que Caetano ligou várias vezes e volta de viagem no dia seguinte. Fernanda alerta Téo que Helena irá usar Lucas contra ele.

Raquel se entrega aos carinhos de Marcos. Leila teme ser demitida. Estela acha que o Padre ter ganhado o carro é um sinal de Deus que ela está no caminho certo. Sérgio joga as roupas de Heloísa na sua cara e manda que ela vá embora. Fernanda sente um arrepio quando Salete conta que um anjo avisou que sua vida vai mudar. Adelaide leva café na cama para Santana e obriga-a a entrar no banho. Sílvia entra na cozinha e encara Caetano. Estela, Vidinha e Dóris levam o carro para Padre Pedro. Sílvia pede que Caetano a leve até a casa de sua irmã, deixando Shirley satisfeita.

Estela chama Padre Pedro para mostrar-lhe o carro. Heloísa pede notícias de Sérgio a Leila. Marly aconselha Heloísa a ter um filho para segurar seu casamento. Caetano joga charme para Sílvia e pede que ela não revele a Shirley sobre Rosinha. Helena fica contrariada ao ver que Lucas desmarcou um programa com ela para sair com Téo. Padre Pedro fica feliz com o carro novo e dá um passeio com Estela. Helena discute com Téo por causa de Lucas. Gracinha paquera Cláudio. Edwiges pensa em Cláudio e chora. Marly avisa a Helena que Heloísa não está bem.

Sérgio pede que Helena arrume algumas de suas roupas e mande para o hotel. Heloísa garante a Helena que ela mesma fará isso. Marina reclama por não poder viajar com Diogo e se incomoda quando ele fala em esperar antes de ter um filho. Sílvia faz perguntas a Caetano sobra a vida dele com Shirley e comenta que nunca foi a um motel. Heloísa corta as roupas de Sérgio antes de colocá-las na mala.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.